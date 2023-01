In arrivo a Londra per il 2023 una grande mostra immersiva dedicata a David Hockney. Per la prima volta, infatti, i dipinti iconici dell’artista e alcune opere di nuova creazione saranno trasformati in un’esperienza multisensoriale.

La mostra dal titolo David Hockney: Bigger & Closer (not smaller & far away), che durerà tre anni, sarà allestita al Lightroom di Kings Cross. Lo spazio di quattro piani, progettato dagli architetti londinesi Haworth Tompkins, è una joint venture tra lo studio di design 59 Productions e la London Theatre Company.

I biglietti per il periodo iniziale di prenotazione (25 gennaio-23 aprile 2023) sono già in vendita e lo spettacolo, della durata di 50 minuti e suddiviso in sei capitoli, presenta una colonna sonora dedicata del compositore americano Nico Muhly e un commento narrato dallo stesso Hockney, che rivela il suo processo artistico. “C’è una sequenza assolutamente straordinaria – ha spiegato il produttore esecutivo dello spettacolo, Nicholas Hytner – in cui lo vediamo creare una delle immagini su iPad della sua casa e dei suoi giardini in Normandia, quasi come se lo stessimo guardando dipingere in tempo reale”.

L’esposizione dimostra come Hockney, ormai giunto al nono decennio di vita, continui ad abbracciare i nuovi media, seguendo i suoi esperimenti con la fotografia, il video e l’iPad, stando sempre al passo con i tempi.

Info: kingscross.co.uk/event/hockney