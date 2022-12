Addio al compositore Angelo Badalamenti

«Oggi niente musica. Oh, Angelo… riposa in pace». Nel Weather Report di oggi, David Lynch ha annunciato con queste parole la perdita del fratello, come riporta il sito dei fan Welcome to Twin Peaks. È morto a 85 anni Angelo Badalamenti, compositore newyorkese di origini italiane, noto a tutti per la sua storica collaborazione con David Lynch, per il quale firmò l’evocativa colonna sonora di Twin Peaks. La collaborazione di Badalamenti con Lynch iniziò nel 1986 con Velluto blu, continuò nel 1990 con Cuore selvaggio e, appunto, I segreti di Twin Peaks, proseguendo nel 1992 con Fuoco cammina con me, nel 1997 con Strade perdute, nel 1999 con Una storia vera, nel 2001 con Mulholland Drive (dove recita per pochi minuti nella parte di un uomo poco raccomandabile che chiede un espresso per poi sputarlo in un tovagliolo) e nel 2002 con Rabbits.

L’iconica colonna sonora de I segreti di Twin Peaks gli fece vincere un Grammy Award e un Emmy all’inizio degli anni Novanta per la migliore performance strumentale pop. Con oltre 100 titoli al suo attivo, Badalamenti ha composto anche le colonne sonore di film come Nightmare 3 – I guerrieri del sogno, National Lampoon’s Christmas Vacation, Arlington Road – L’inganno e The Wicker Man.