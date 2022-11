La Design Miami è alle porte: in programma dal 30 novembre al 4 dicembre, la fiera nella città della Florida ospiterà tra i protagonisti la già famosissima collaborazione tra Matthieu Blazy, direttore creativo di Bottega Veneta, e l’architetto, artista e designer Gaetano Pesce. Un dialogo già avviato tra i due quando, in occasione della sfilata Primavera Estate 2023 andata in scena lo scorso settembre, la maison guidata da Blazy aveva affidato a Pesce il compito di realizzare il setting dello show: un pavimento in resina ha accolto modelle e modelli della sfilata e 400 coloratissime sedie nello stesso materiale, per il pubblico seduto a guardare lo show. «Nessuna delle sedute è uguale all’altra», aveva dichiarato Pesce. Alcune sono decorate da punti esclamativi, di domanda, smile o tramonti, mentre altre si colorano di sfumature che variano dal rosa più acceso all’azzurro al verde. «La sedia è un omaggio alla diversità. Parla dell’essere umano – siamo tutti diversi – questa è la qualità che ci distingue, altrimenti saremmo solo una copia. Siamo tutti originali, e questa è una delle tematiche della mie opere».

Nel giorni della Design Miami si aggiunge un nuovo capitolo alla collaborazione tra Bottega Veneta e Gaetano Pesce. All’interno della fiera sarà infatti presentata e resa disponibile per la vendita una selezione di sedie Come Stai?. Ma non solo. Il nome delle sedute dà anche il titolo al libro commissionato dalla maison con Pesce e Blazy. Il volume esplora e approfondisce la genesi, l’approccio e il processo del progetto, facendo emergere i punti in comune e le visioni condivise tra lo stilista e l’artista. Proprio come le sedie, ogni copertina del libro è unica.