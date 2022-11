Ha chiuso il 27 novembre la 59. Esposizione Internazionale d’Arte, Il latte dei sogni, a cura di Cecilia Alemani, con i suoi padiglioni e con i suoi progetti. Una Biennale che quest’anno ha fatto registrare un’affluenza record di pubblico, con oltre 800mila biglietti venduti, a cui si aggiungono le 22.498 presenze durante la pre-apertura. Anche considerando la più lunga durata della Mostra, l’aumento è sostanziale rispetto al 2019, in particolar modo in vista delle restrizioni degli spostamenti imposte dalla pandemia: si tratta della più alta affluenza di pubblico nei 127 anni di storia della Biennale di Venezia.

«Voglio segnalare – ha affermato il Presidente Cicutto commentando i risultati – che in questa edizione di grande successo di pubblico – malgrado la bassa presenza di visitatori provenienti dall’area asiatica – e di altissima attenzione da parte della stampa italiana e internazionale, La Biennale ha voluto fortemente garantire la presenza degli artisti ucraini, supportando la realizzazione del Padiglione Ucraina e mettendo a disposizione uno spazio libero ai Giardini – “Piazza Ucraina” – per la presentazione di opere in qualsiasi formato (trasmesse digitalmente), provenienti da artisti rimasti nel loro paese e spesso direttamente coinvolti nella resistenza all’aggressione russa».

La Curatrice Cecilia Alemani da parte sua ha sottolineato le difficoltà nel mettere in piedi la manifestazione in un momento storico così complesso: «È stato un viaggio molto lungo, che ci ha portato attraverso una pandemia, una guerra crudele e un senso collettivo di incertezza. Organizzare questa mostra in tali circostanze è stata una grande avventura, non priva di ostacoli e complicazioni. Ho concepito questa mostra da remoto, con centinaia di studio visit fatti su zoom con artisti provenienti da tutto il mondo. Pochissimi artisti sono stati in grado di venire a vedere gli spazi espositivi. Nessuno sapeva se le opere sarebbero arrivate a Venezia in tempo. Anche se ora le cose sembrano essere tornate a una sorta di normalità, sappiamo tutti che è stato un periodo straordinario e che ci sono voluti più di due anni per arrivare a questo punto. Il fatto che questa esposizione sia stata aperta puntualmente ad aprile ha del miracoloso».

I NUMERI DELLA MOSTRA

213 artiste e artisti invitati alla Mostra

58 nazioni di provenienza delle artiste e artisti

180 prime partecipazioni alla Biennale

1500+ opere d’arte

2 Progetti Speciali:

Padiglione delle Arti Applicate in collaborazione con il Victoria and Albert Museum, Londra

Progetto Speciale Forte Marghera a Mestre

13 Meetings on Art

80 Partecipazioni nazionali

27 Partecipazioni nazionali nei padiglioni storici ai Giardini

26 Partecipazioni nazionali all’Arsenale (con Italia)

27 Partecipazioni nazionali nel centro storico di Venezia

5 +3 Partecipazioni nazionali presenti per la prima volta: Repubblica del Camerun, Namibia, Nepal, Sultanato dell’Oman, Uganda.

Repubblica del Kazakhstan, Repubblica del Kyrgyzstan e Repubblica dell’Uzbekistan partecipano per la prima volta con un proprio padiglione.

30 Eventi Collaterali

photo Andrea Avezzù, Courtesy: La Biennale di Venezia

LEONI

Leone d’Oro alla carriera attribuito su proposta della Curatrice all’artista tedesca Katharina Fritsch e all’artista cilena Cecilia Vicuña.

La Giuria Internazionale, composta da Adrienne Edwards (USA), Presidente di Giuria, Lorenzo Giusti (Italia), Julieta González (Messico), Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (Camerun), Susanne Pfeffer (Germania), ha deciso di attribuire così i premi ufficiali: