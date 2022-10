La rivista “La Foresta” presenta il nuovo numero da Spazio C21

Sabato 8 ottobre, Spazio C21 di Reggio Emilia, ospita la presentazione del nuovo numero della rivista d’arte contemporanea La Foresta, piattaforma editoriale indipendente portata avanti dai due direttori artistici Domenico Russo e Andrea Tinterri.

La rivista, a cadenza semestrale, rappresenta nel panorama editoriale uno spazio di ricerca, in cui il contemporaneo è accolto nella sua complessità e dove il lettore deve compiere uno sforzo “e non essere imboccato”, specificano Russo e Tinterri. “Un luogo che consente la massima libertà di movimento ma dove c’è anche il rischio di perdersi, uno spazio quasi anarchico, nel quale non ci sono vincoli”.

Andrea Tinterri e Domenico Russo. Photo Nicolò Cecchella

Come si legge nel Manifesto della rivista, infatti, “la foresta è un luogo in cui è facile perdersi, uno straniamento necessario ad una nuova ricerca, un topos con cui confrontarsi, farci i conti, farsi male”.

Anche nel loro modus operandi nella costruzione della rivista, Tinterri e Russo cercano l’assoluta autonomia, al di fuori delle logiche già affermate del sistema, imbrigliate in rapporti commerciali. Artisti e autori possono pubblicare i loro testi inediti in piena libertà, e anche la casa editrice, Nuova Editrice Berti, non ha un background nella pubblicazione di riviste d’arte, occupandosi prevalentemente di narrativa straniera, per cui è slegata dai movimenti comuni del sistema dell’arte contemporanea.

Oltre alla versione standard, è sempre prevista una tiratura limitata contenente un’operazione artistica più complessa. Per questo numero, in occasione della mostra Incompiuto Terrestre dell’artista 108, allestita da C21 è stata realizzata una serigrafia in edizione limitata di 50 pezzi in esclusiva per la rivista.

Ospiti della serata: gli artisti 108, Jingge Dong, Giacomo Modolo, Ivana Spinelli e i due direttori Andrea Tinterri e Domenico Russo.

La Foresta. Itinerari nell’arte contemporanea

8 ottobre – ore 18.30

SpazioC21 – via Emilia San Pietro 21, Reggio Emilia