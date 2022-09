L’Hotel de la Ville a Roma ospita l’opera realizzata dalla designer olandese Sabine Marcelis

L’Hotel de la Ville a Roma presenta al pubblico il 28 settembre il lavoro di Sabine Marcelis, designer olandese di base a Rotterdam che nelle sue opere utilizza la ricerca e la sperimentazione sui materiali per realizzare progetti sorprendenti sia per musei internazionali che per clienti speciali e case di moda, come Céline, Fendi e Dior.

Dopo essere stata conquistata dalla città eterna, l’artista ha deciso di integrare i colori e le atmosfere della città per produrre una scultura che sarà svelata in occasione della sua installazione nella corte dell’indirizzo Rocco Forte Hotels di Via Sistina. Le nuances del tramonto romano, apprezzabili dalle impareggiabili terrazze al sesto e settimo piano dell’Hotel de la Ville, vengono nel suo lavoro raccolte e valorizzate in una forma sferica che riprende la silhouette dell’alcova dove l’opera sarà accolta per divenire parte della collezione privata dell’Hotel de la Ville. Una linea di luce accompagna la forma della scultura, permettendole di emergere dalla nicchia come una grande presenza luminosa, colorata e vibrante. Dopo la laurea alla Design Academy di Eindhoven nel 2011, Marcelis ha iniziato a lavorare come designer indipendente nel campo del prodotto, dell’installazione e del design spaziale con una forte attenzione alla materialità. Il suo lavoro è caratterizzato infatti da forme pure che evidenziano le proprietà dei materiali, rendendo i progetti vere e proprie esperienze sensoriali.

In particolare, a conquistare l’occhio dell’artista il Pantheon, la calda luce del tramonto e le tracce che il tempo ha lasciato nella trama di vie e piazze, che raccontano l’energia di una città unica come Roma. Da questa folgorazione nasce anche il percorso a piedi dell’artista olandese, un itinerario immersivo curato da Corinna Turati, boutique agency specializzata in percorsi esperienziali di alto profilo, a cavallo tra le arti, classica e contemporanea, e le eccellenze di lifestyle che ne raccontano l’immenso patrimonio culturale a 360 °. Disponibile per gli ospiti a partire dall’Autunno 2022, l’esclusivo itinerario sperimentato dall’artista, si snocciola in un iter per il centro storico, combinando luoghi iconici a gemme meno conosciute della Città Eterna. Un tour a piedi con partenza dall’Hotel de la Ville dove gli ospiti avranno l’opportunità di visitare, accompagnati da una guida, un giardino nascosto, una libreria storica, una biblioteca antica e l’iconico monumento del Pantheon che rappresenta l’elemento chiave dell’ispirazione dell’opera.

La collaborazione con Sabine Marcelis e l’Hotel de la Ville si inserisce nel segno delle sinergie che tutte le destinazioni Rocco Forte Hotels coltivano e sviluppano per la valorizzazione della forza creativa del legame tra artisti e ospitalità. Un progetto sviluppato grazie alla direzione creativa di Corinna Turati, creatrice di percorsi esperienziali e viaggi alla scoperta delle arti e della bellezza in Italia, e Edoardo Monti, fondatore di Palazzo Monti a Brescia.