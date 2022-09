È giunto l’atteso terzo capitolo di Sweet Paprika, il fumetto di Mirka Andolfo che, dopo aver conquistato l’Europa e gli Stati Uniti, ha fatto altrettanto con il mercato giapponese (ispirato all’universo del manga, non poteva essere altrimenti). Pubblicato in numerosi paesi, questo terzo volume (cartonato, 112 pagine, 11.90 euro) chiude la trilogia a fumetti hot e romantica firmata dall’illustratrice, fumettista e colorista campana.

Miniserie edita da Star Comics per l’etichetta Astra, a metà strada tra la fiaba contemporanea e la commedia sexy, tra il fumetto occidentale e il già citato manga, il terzo volume di Sweet Paprika è stato dato alle stampe, al pari dei due precedenti, in più di una versione. Ed è così spiegato sul profilo Instagram della superstar internazionale nata a Napoli nel 1989: «Come il nome fa intuire, una versione (Sweet) resta sexy ma meno esplicita, mentre nell’altra (Hot) alcune vignette sono disegnate in maniera più “osé”. Sta al vostro gusto e sensibilità scegliere quella che fa per voi».

Per i più audaci c’è anche la possibilità della variant (Sweet), con copertina realizzata da Derrick Chew. La versione Hot ha anche un’edizione limitata Delust destinata alle fumetterie, di grande formato e con arricchimenti tipografici e cartotecnici, copie numerate/firmate, contenente un’esclusiva litografia. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Con al centro delle strisce – illustrate in bianco e nero e infuocate qua e là da dettagli rosa fluo – proprio lei, Paprika, giovane di origini italiane che vive nella Grande Mela. Stiamo parlando di una stimata donna in carriera, del tutto rapita dal lavoro. Il successo ha assorbito la sua vita, facendole scordare l’importanza del tempo da destinare a lei e ai suoi affetti. Fin quando a portare disordine nella sua esistenza arriva Dill, un ragazzo tanto ingenuo quanto avvenente, dal fare “angelico” e distante anni luce dal suo universo. Sarà l’occasione per Paprika di rimettere in discussione le sue priorità nonché il suo stile di vita, per scoprire a cosa ambisce in concreto.

Ciò è quanto avviene nel primo volume, mentre nel secondo la nostra diavoletta, dopo essersi destreggiata (più o meno abilmente lo valuteranno i lettori) tra un fastidioso ex e una rivelazione che le cambia la vita, si trova a gestire non solo la tensione lavorativa, da vera e propria business woman, ma anche quella sessuale nei confronti del seducente producer Za’atar. Fino ad arrivare al terzo, sempre godibile volume di Sweet Paprika (che chiude, almeno per ora, il suo iter), laddove l’esistenza della protagonista arriva a un bivio. Che un viaggio in Italia possa essere chiarificatore?

Eroina dei giorni nostri, donna scissa tra l’affermazione dell’identità forte che la società si aspetta da lei e la voglia di far emergere l’identità vera che custodisce nel suo cuore, Paprika è al centro di una trilogia – prima ancora di nascere come fumetto, è stato annunciata quale progetto animato – ironica e stuzzicante, caratterizzata da ritmi incalzanti e morbide e sensuali illustrazioni, nella quale Andolfo – che dal 2015 collabora con Dc Comics e nel 2020 è divenuta il primo autore italiano di sempre a scrivere e disegnare una storia per la stessa casa editrice statunitense (“Harley Quinn Black+White+Red”) – racconta con leggerezza e umorismo, senza mai trascendere, cosa succede quando mondi differenti si incontrano/scontrano. E scoppia la scintilla. Spassosa, splendente, romantica, sensuale: la diavoletta divenuta iconica grazie alle apparizioni sui canali social di Andolfo (ospite speciale all’ultimo Comicon di Napoli, i suoi progetti personali sono pubblicati in oltre venti paesi nel mondo, toccando le 700mila copie vendute) aspetta solo di essere conosciuta o riscoperta in tutta la sua dolce, piccante anticonvenzionalità.

