Dopo l’edizione zero del 2021, dal 15 al 18 settembre 2022, Il MAXXI L’Aquila accende i riflettori sulle migliori realtà internazionali dell’arte performativa. Il Museo, aperto nel 2020, come risposta concreta alla crisi pandemica che ha dato filo da torcere al mondo della cultura, continua ad attivare il territorio abruzzese dando nuovo slancio alla proposta artistica regionale.

PERFORMATIVE 02 – che si ispira alla tradizione di arti performative in Abruzzo con il contributo di grandi artisti, in particolare Joseph Beuys e Fabio Mauri – nasce con lo scopo di creare un laboratorio urbano e innescare nuove relazioni, attivare processi di creatività e sperimentazione nel tessuto sociale della città.

Beatrice Marchi, The Photographer & The Friends (Nel Mondo Parallelo), 2021

Nuove produzioni si alterneranno a performance che hanno già ottenuto importanti riconoscimenti , con un focus che attiva una nuova riflessione sugli avvenimenti del presente, in particolare sull’impatto delle nuove tecnologie nel nostro quotidiano. In programma performance d’arte, danza, teatro e musica, con interventi sperimentali che prevedono il coinvolgimento attivo del pubblico; e poi talk e incontri con critici, curatori, storici dell’arte, tra cui Maria D’Alesio, Tommaso Pincio, Simone Ciglia e Cloe Piccoli. Dopo il successo della scorsa edizione, tornano inoltre le con-formance, conferenze-performance, azioni performative i cui autori sviluppano liberamente il proprio sguardo su un tema o un artista.

Sofia Jernberg, Foto di Jon Edergren

Oltre agli spazi fisici, non mancano performance con un rimando al mondo digitale, immancabile per un Festival organizzato dal primo Museo italiano ad aver aperto una sede sul Metaverso, raggiungibile attraverso la piattaforma arium.xyz. Gli interventi ospitati nella Sala della Voliera del Museo interagiranno in video con il merlo indiano Estée Lauder protagonista del lavoro di Michela De Mattei sul MAXXIVERSO, spazio della piattaforma Arium.xyz che ospita anche il Floating Studio di Miltos Manetas che attiverà, durante una con-formance a Fontecchio, un altro portale del suo studio virtuale.

Una proposta plurale e trasversale che include anche l’attivazione dei talenti giovanili in fase di formazione nel Capoluogo della regione. Accanto ai grandi nomi, sono in programma spazi e momenti dedicati alle presentazioni di azioni dal vivo degli studenti dell’Accademia di Belle Arti, risultato del costante lavoro fra il Museo MAXXI e l’Ente di alta formazione aquilano.

Info: maxxilaquila.art

Alex Cecchetti

Sentiero

Foto di Luca Meneghel Sofia Jernberg

Foto di Jon Edergren MUTAIMAGO

SonoraDesert (2021.11.10, FestivalDelleColline)

Foto di Andrea Macchia Ilaria Turba, Pain du Désir, Foto di Ilaria Turba Beatrice Marchi The Photographer & The Friends (Nel Mondo Parallelo), 2021

MAXXI L’Aquila

Piazza Santa Maria Paganica, 15, 67100 L’Aquila AQ

15- 18 settembre 2022

Artisti: Andrea Belfi, Jacopo Benassi e Lady Maru, Chiara Bersani, Madison Bycroft, Francesco Cavaliere, Alex Cecchetti, Giulia Crispiani, Alessandra Cristiani, Dame Area, Jonathas de Andrade, Michela de Mattei, Roberto Fassone, Muta Imago, Jacopo Jenna, Sofia Jernberg, Dan Lippel, Violaine Lochu, Salvo Lombardo, Miltos Manetas, Beatrice Marchi & The Friends, Susan Philipsz, ØKAPI, Mette Rasmussen, Rodion, Cory Smythe, Ilaria Turba, Ole Morten Vågan.