Frieze aveva già annunciato nel 2021 il lancio di una nuova edizione della fiera a Seoul e adesso finalmente ci siamo. Grazie a una partnership unica con la Galleries Association of Korea. Frieze Seoul si terrà al COEX, nel quartiere di Gangnam, nel cuore di Seoul, dal 2 al 5 settembre 2022. La nuova fiera dimostrerà l’impegno comune a celebrare e far conoscere al mondo la fiorente comunità creativa della città. Frieze Seoul si affiancherà a Kiaf SEOUL, la principale fiera d’arte della Corea del Sud, che da 20 anni presenta le migliori gallerie coreane. Insieme, i due eventi porteranno a Seoul gallerie provenienti da tutta l’Asia e dal resto del mondo, creando una settimana di attività imperdibile per il pubblico dell’arte locale e internazionale.

Straordinari artisti, gallerie, musei e collezioni hanno reso semplice l’adattamento della rassegna a Seoul. «Siamo onorati – ha affermato Victoria Siddall, direttore del consiglio di amministrazione di Frieze – di lavorare al fianco della Galleries Association of Korea in uno spirito di collaborazione adatto ai nostri tempi. Insieme andremo a presentare una settimana imperdibile a Seoul che riunirà gallerie di tutto il mondo e celebrerà la vibrante scena artistica della città».

Frieze Seoul presenterà circa 100 gallerie nel primo anno, con un focus primario sull’arte contemporanea, integrato da una sezione Frieze Masters dedicata all’arte dall’antichità fino al XX secolo. Utilizzando la rete globale di Frieze, la programmazione di livello mondiale e l’impegno civico saranno al centro della Frieze Week di Seoul. «Siamo orgogliosi di annunciare – ha spiegato Dal-Seung Hwang, presidente dell’Associazione delle Gallerie della Corea – la partnership con Frieze e siamo entusiasti di invitare a Seoul gli appassionati d’arte di tutto il mondo. In un periodo di grande interesse pubblico per il mercato dell’arte coreano, la collaborazione tra la più grande fiera d’arte della Corea del Sud e Frieze confermerà Seoul come fulcro del mercato globale dell’arte e la Corea del Sud come una delle principali destinazioni per il mercato dell’arte in Asia».

Info; www.frieze.com/fairs/frieze-seoul