Videocittà, la quinta edizione il festival dell’audiovisivo

Dal 20 al 24 luglio, nel cuore del quartiere Ostiense a Roma aprirà la quinta edizione di Videocittà, il festival dell’audiovisivo. Videocittà offrirà l’occasione di creare uno spazio di scoperta, confronto e scambio, nell’ambito dell’audiovisivo. Esposizioni di importanti artisti, installazioni, videoarte, virtual reality, nft, ed altre iniziative, animeranno e reinterpreteranno l’iconica zona del Gazometro. Il festival vuole esplorare le forme artistiche nel mondo dell’audio visivo, gettando una luce verso il futuro.

Videocittà affronterà, attraverso l’audiovisivo, tematiche importanti e attuali, concentrandosi sulla “Visione alla Transizione, digitale ed ecologica”. Il festival vuole mettere in luce la necessità di interrogarsi sul rapporto tra essere umano e ambiente. Videocittà, infatti, indagherà la questione ecologica, attraverso mezzi coinvolgenti ed affascinanti.

(Maotik – Erratic Weather)

In questo quadro il Gazometro, emblema della Roma moderna, acquisisce un valore simbolico. La storia di questo edificio è infatti legata ad un processo di recupero delle strutture industriali in disuso. Sarà proprio questo edificio il luogo in cui sarà realizzata un’installazione site-specific che cambierà lo skyline della capitale. L’installazione sarà realizzata da Fuse* , uno studio artistico multidisciplinare che lavora con la tecnologia emergente per interpretare la complessità dei fenomeni umani e naturali. Più precisamente, la loro ricerca si concentra principalmente sulla produzione di installazioni e performance che infondono meraviglia e motivano il pubblico a sfidare i limiti del possibile.

(Max Cooper_ph.Alex Kozobolis)

Questa magnifica installazione illuminerà il Gazometro, che diventerà un luogo di scoperta, confronto e scambio. Infatti, personaggi di grande rilevanza, da influencer, ad artisti, ad esperti del settore si confronteranno sulle nuove forme della comunicazione visuale. Saranno affrontate tematiche attuali come lo storytelling e la questione del metaverso.

Ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich Videocittà sarà un festival interessante e dinamico. Le performance e le esibizioni live saranno numerose e uniche accompagnate da dibattiti e approfondimenti.

Videocittà sarà un’occasione per affrontare tematiche che sono ormai parte della nostra quotidianità, da una nuova prospettiva. Videocittà sarà uno spazio di scambio e scoperta dell’audiovisivo.