Ragionare. Sul futuro delle arti visive contemporanee in Italia è oggi una grande responsabilità del settore culturale. In un momento storico contraddistinto da eventi dalla portata planetaria, il ruolo dell’artista vive un momento di evoluzione e allo stesso tempo vengono modificarsi le modalità secondo cui la realtà va a essere osservata.

Proprio in questa direzione si muove la Triennale Milano, che durante il suo palinsesto estivo, mette in piedi un ciclo di tre incontri, a cura di Damiano Gullì, curatore del Public Program e Arte contemporanea di Triennale, volto a ragionare proprio sulla suddetta problematica. Il primo dei tre appuntamenti si è svolto ieri, presso la sede dell’istituzione meneghina. Intitolato Tonight We Are Young. Nuova arte italiana, il ciclo vedrà Giulia Cenci, Diego Marcon, Andrea Martinucci e Margherita Raso dialogare con Damiano Gullì per raccontare la loro pratica e poetica a partire da una selezione di loro opere che sarà presentata.

Gli artisti inviatati a intervenire sono alcuni dei protagonisti più noti della giovane scena artistica che sta rianimando il panorama nazionale dell’arte contemporanea. Dopo lo sconvolgimento dovuto alla recente crisi pandemica è oggi il momento di guardare al domani e quale miglior modo per farlo se non interpellare coloro che stanno proprio in questo momento ridefinendo il futuro della creatività italiana e internazionale?

Attraverso il racconto inerente al concepimento e alla produzione delle loro opere il quartetto di giovani artisti invitati procedono al chiarimento delle nuove dinamiche che definiscono il mestiere dell’artista nel XXI secolo. L’approccio alla tecnologia e l’inserimento in un contesto sociale non paragonabile al passato sono solo alcuni degli elementi che hanno riprocessato radicalmente il modo di fare arte.

Lasciare la possibilità al pubblico di prendere coscienza di questi importanti cambiamenti è l’obiettivo della rassegna che oltre all’appuntamento del 29 giugno ha già in programma il secondo e il terzo intervento rispettivamente previsti per il 19 luglio, ore 18.30 e il 13 settembre, ore 18.30.

Tonight We Are Young. Nuova arte italiana si inserisce nel programma Triennale Estate, l’ampio palinsesto di Triennale rivolto a tutta la città di Milano per vivere la cultura insieme. Cinque mesi di programmazione nel Giardino Giancarlo De Carlo, un ricco calendario di oltre 130 eventi pomeridiani e serali rivolti a un pubblico ampio e trasversale: incontri, lecture, festival, proiezioni, spettacoli, concerti, DJ set, performance, laboratori per bambini e tante altre attività, che spaziano dal design all’architettura, dall’arte contemporanea alla performing art, dalla fotografia alla musica fino a temi e contenuti di Unknown Unknowns, 23a Esposizione Internazionale di Triennale Milano.

