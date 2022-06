L’edizione settembrina del Fuorisalone 2021, felice parentesi di un anno segnato da restrizioni, ha lasciato il sorriso sul volto dei partecipanti e ha significato un importante momento di ripresa per tutto il mondo del design che trova adesso l’occasione per rientrare a pieno ritmo nel suo sfavillante calendario annuale. Il Fuorisalone 2022 torna dal 6 al 12 giugno 2022 e come di consueto trova le sue sedi principali nei cortili e nei loggiati dell’Università degli Studi di Milano, nell’Orto botanico di Brera. Quest’anno anche due altre inedite location accompagneranno le tradizionali: Audi House of Progress, un laboratorio creativo allestito in un palazzo storico di piazza Cordusio in fase di riconversione funzionale, e IBM Studios Milano in piazza Gae Aulenti.

Una “festa mobile”

L’intera città con un ricchissimo palinsesto di eventi che avranno luogo anche in location inedite: per l’occasione infatti durante la Design Week di Milano si aprono spazi solitamente chiusi, gli eventi saranno presentati in vecchie archeologie industriali o in loft modernissimi, in cascine ristrutturate o in vecchi palazzi, in chiese sconsacrate o in teatri storici, in strepitosi musei o negli straordinari cortili interni che si celano dietro ad alti muri.

Rigenerazione come riqualificazione, recupero, rinascita. Ma anche come formazione di una nuova coscienza progettuale che fa del design uno strumento per favorire la fusione armoniosa tra spazio antropizzato e natura. Nasce da questa consapevolezza Design Re-Generation, la mostra-evento.

«La nostra mostra – spiega Gilda Bojardi, direttore di Interni – ha l’obiettivo di stimolare una riflessione corale sul design inteso come attitudine a migliorare il nostro presente e futuro. Tutto questo attraverso proposte creative, visionarie ma concrete, che prefigurano un futuro in cui chi progetta, fa impresa, inventa, sperimenta è animato dall’ascolto profondo e responsabile delle cose del mondo, da una maggiore sensibilità, attenzione e cura delle realtà e delle risorse naturali, per il bene comune e a vantaggio del benessere della persona»

Il meglio del design alla Triennale

In concomitanza con il fuori salone l’istituzione più importante della città da sempre legata mono del design non può che esserne una protagonista assoluta della settimana del design: Progetto centrale alla Triennale di Milano è la mostra MEMPHIS AGAIN – aperta dal 18 maggio al 12 giugno 2022 – che riunisce oltreduecento tra mobili e oggetti progettati dal gruppo Memphis.

tra il 1981 e il 1986, molti dei quali sono diventati delle icone del design. Il Museo del Design Italiano e l’allestimento permanente di Casa Lana di Ettore Sottsass saranno aperti al pubblico, come le mostre Ettore Sottsass. Struttura e colore e Raymond Depardon. La vita moderna, presentata in collaborazione con Fondation Cartier pour l’art contemporain.

Questa proposta espositiva sarà accompagnata da uno speciale Public Program dedicato ai protagonisti del mondo della progettazione con incontri, lecture e proiezioni. Il 9 giugno in Triennale si terrà inoltre il side event del festival New European Bauhaus, promosso dalla Commissione europea a Bruxelles.

Al di fuori del Palazzo dell’Arte, sempre in occasione della Milano Design Week, Triennale inaugura Il padiglione del vetro, terza mostra di design all’interno dell’Aerostazione di Milano Linate, che presenta una selezione di oggetti della sua collezione permanente.

Street party by Cattelan

E come rendere indimenticabile una design week senza feste dove godersi a pieno la Milano By Night? Impossibile, infatti oltre all’intenso e ricchissimo programma espositivo, anche la lista dei party non accenna a farsi desiderare. Dal centro alla periferia sarà possibile godersi il meglio del design anche attraverso della musica, per tutti i gusti, dal pop alla techno. Ingresso libero, chiaro.

Tra le feste più attese non può che esserci la serie di party organizzati da Toiletpaper. L’inaugurazione della nuova installazione permanente in via Giuseppe Balzaretti fa da sfondo a un evento aperto a tutti i cittadini e ai visitatori della Milano Design Week con performance, musica e animazione. La festa proseguirà venerdì 10 e sabato 11 giugno: la via, dalle ore 18.30, diventerà uno spazio “design street” con un palinsesto di intrattenimento a cura di ORGANICS by Red Bull.