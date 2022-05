Milano si riconferma città d’avanguardia quando si parla di arte pubblica. Non è un caso che nel capoluogo lombardo si siano, negli ultimi anni, avvicendati decine di interventi artistici finalizzati ad impreziosire la città e rendere fruibile a un pubblico sempre più vasto e trasversale i nuovi linguaggi creativi del contemporaneo. Ne è una conferma l’iniziativa nata in occasione della nuova Design Week meneghina che vedrà, a partire dal 6 giugno 2022, via Giuseppe Balzaretti, zona Città Studi, trasformata in un’opera d’arte permanente.

La strada milanese è già da tempo metà di visitatori, curiosi e appassionati per la presenza della sede di Toiletpaper, il progetto editoriale frutto del genio dell’artista italiano più conosciuto al mondo, Maurizio Cattelan, e del fotografo Pierpaolo Ferrari. All’interno dell’edificio di via Balzaretti, decorato con l’inconfondibile motivo dei rossetti rossi, prende vita la rivista con sole immagini. È però arrivato il momento di uscire dal guscio e per questo, in collaborazione con ORGANICS by Red Bull, viene messo in piedi un progetto proiettato a espandere l’estetica fotografiche racchiusa nelle pagine di Toiletpaper a tutta la via dove la redazione trova oggi il suo quartier generale.

Il titolo del progetto è Toiletpaper Street dreamed with Organics by Red Bull e sarà realizzato usando le grafiche più iconiche della rivista d’arte. L’installazione site specific, nata da un’inedito scatto che sarà contenuto nel nuovo numero della rivista, non abbandonerà la città una volta conclusa la settimana dedicata al design ma verrà lasciata in eredità a tutti gli abitanti di Milano e ai suoi visitatori. L’immaginario surreale racchiuso nella rivista diventa fondale di un’esperienza immersiva senza precedenti date le dimensioni a dir poco monumentali dell’installazione.

Anche se sarà già visibile a partire dal 6 giungo, l’inaugurazione della Toiletpaper Street dreamed with Organics by Red Bull è in programma per il 9 giugno alle 18:30. Per l’occasione è stato organizzato uno street party che accrescerà il già importante fermento cittadino relativo alla design week. La festa proseguirà venerdì 10 e sabato 11 giugno, trasformando la via in un’inedita design street con un palinsesto di intrattenimento a cura di Organics by Red Bull.