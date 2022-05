The Phair è un appuntamento annuale dedicato alla fotografia, all’immagine come evento concettuale prima che tecnico e descrittivo del reale. A Torino si svolge quest’anno la terza edizione della fiera, ideata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini, che prende il titolo dal neologismo che sintetizza i termini di Photography e Fair.

Parteciperanno alla manifestazione, nel padiglione 3 di Torino Esposizioni, gallerie italiane e straniere, alcune impegnate nella realizzazione di collaborazioni inedite, che presenteranno progetti espositivi condivisi, riflessioni originali e indagini sul corpo e sul paesaggio.

Tema centrale dell’edizione 2022, che prende l’avvio venerdì 27 maggio, sarà l’universo femminile: Testimonianze e linguaggi che trasformano le strutture simboliche e sociali della cultura patriarcale; molti i progetti presentati in cui l’indagine verte sul corpo e sul suo significato, tra cui la ricerca anatomica di Paolo Gioli che emerge dalle sue polaroid con visi o torsi umani, marcati da segni di sofferenza.

Ogni galleria partecipante, attentamente scelta dalla giuria di selezione composta da Antonella Berruti e Francesca Pennone (galleria Pinksummer, Genova), Emanuele Norsa (galleria Ncontemporary, Milano), Francesca Simondi (galleria Peola Simondi, Torino) e i collezionisti Emilio Bordoli,, Massimo Prelz Oltramonti e Allegra Giudici.

Un’attenta scelta curatoriale garantisce la selezione di una proposta organica non suddivisa in temi e sezioni ma come un’unica esperienza espositiva; spazi espositivi uguali per tutti garantiscono un allestimento “sartoriale” più simile a una serie di mostre che a un impianto fieristico, fornendo nuove modalità di fruizione, conoscenza e valorizzazione delle opere proposte.

Per questa edizione è esposta la mostra UGO MULAS. Dall’Italia del Dopoguerra all’America della Pop Art. La visione di un collezionista, a cura di Chiara Massimello, sessanta fotografie vintage di uno dei fotografi italiani più riconosciuti a livello internazionale provenienti dalla collezione di Massimo Prelz Oltramonti, che comprendono gli scatti del Bar Jamaica e delle prime fotografie di ispirazione neorealista, quelli realizzati come fotografo ufficiale della Biennale di Venezia, oltre a quelli con i maggiori interpreti del clima culturale americano al tempo della pop art di New York.

Info: https://www.thephair.com/

The Phair

Dal 27 al 29 maggio 2022

Corso Massimo d’Azeglio 17, Torino