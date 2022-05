25 maggio 2022 – Giorno di inaugurazione e di celebrazione per il Museo MAXXI di Roma che presenta il nuovo allestimento della Collezione Arte con un nuovo e accattivante percorso frutto del lavoro svolto dall’istituzione devota al contemporaneo durante gli ultimi otto mesi. L’inedito esperimento installato che prende corpo nelle sale del Museo guarda al futuro: WHAT A WONDERFUL WORLD, questo il titolo scelto dal curatore Bartolomeo Pietromarchi che insieme a Eleonora Farina, Luigi Lonardelli e Anne Palopoli per un progetto espositivo che si sviluppa in un flusso di installazioni immersive.

Il titolo evoca, in maniera anche ironica, un’epoca di sfide e di incertezze. Una storia quella dell’oggi tempestata di conflitti ma anche intrisa di speranza verso un futuro ancora da disegnare.

Le opere in mostra indagano le grandi questioni del progresso scientifico e tecnologico in relazione alle sfide dell’epoca contemporanea: l’ibridazione tra specie ed ecosistemi, tra esperienze della realtà e interazioni virtuali, tra mutamenti e innesti di identità e generi, nella riconfigurazione delle dinamiche sociali e politiche del nostro tempo.

Da sx: Bartolomeo Pietromarchi, Giovanna Melandri, Hou Hanru

Il nuovo volto della collezione arte del Museo MAXXI viene arricchito da nuove importanti acquisizioni e opere commissionate ad alcuni tra i maggiori protagonisti del panorama contemporaneo internazionale. «Con questo progetto la collezione del Maxxi si è incamminata nella ricerca su arte e tecnologia in maniera critica. Questa mostra con queste opere immersive riflette anche sulla crisi sistemica, valoriale ed etica che sta contraddistinguendo questo momento. – commenta la Presidente Giovanna Melandri – La tecnologia, che ci traguarda anche nel progetto del Grande MAXXI, entra nella nostra prospettiva di crescita e sarà alimentata anche dalle riflessioni degli artisti in mostra. Questa ricerca esplode il campo di azione di creatività e di sviluppo dell’opera d’arte e ha anche fare con l’ampliamento di fruizione del museo da parte del pubblico.»

Parte integrante della mostra è il prototipo dell’Ecosistema Relazionale Digitale, dispositivo interattivo progettato dal centro di ricerca HER: She Love Data fondato da Salvatore Iaconesi e Oriana Persico che mette a disposizione dell’istituzione romana l’intelligenza artificiale. Lungo il percorso della visita il pubblico viene invitato a interagire attivamente con le opere in mostra esprimendo impressioni e suggestioni attraverso moderni schermi touchscreen con cui poter rilasciare al museo una personale visione della propria esperienza, rimanendo rigorosamente nell’anonimato. «Grazie a tutto il team del MAXXI abbiamo l’occasione di dimostrare che il museo vive un processo di evoluzione. Questo fa parte del DNA del MAXXI, la nostra sfida è quella di immaginare una collezione viva.» Commenta il direttore artistico del MAXXI Hou Hanru.

Un invito quello del MAXXI ha prendere coscienza di quanto anche il modo in cui definire un’esperienza di visita sia fondamentale per gli interessi di un’istituzione che porta avanti una ricerca non semplicemente votata alla conservazione ma all’esplorazione costante della vivacità di un settore in costante mutamento, anche nel modo in cui viene percepito da parte del pubblico. «L’opera d’arte non è un oggetto ma un dispositivo che crea un grande ecosistema relazionale. Questo ecosistema è alimentato da chi opera nel museo. – Sottolinea Bartolomeo Pietromarchi – C’è ancora una distanza nella percezione della collezione. L’Ecosistema Relazionale Digitale è uno strumento che vogliamo usare per migliorare il nostro lavoro, è una collaborazione. In questo caso insieme al centro di ricerca HER abbiamo lavorato per mesi per immaginare un nuovo metodo che permetta di migliorare l’esperienza del pubblico nella mostra.»

In occasione dell’inaugurazione di questa nuova importante parentesi della storia del museo romano viene realizzata dall’artista Rä di Martino una performance inedita direttamente collegata all’opera della stessa, August 2008, da oggi parte integrante di WHAT A WONDERFUL WORLD.La performance April 25th 2022, realizzata insieme a Costanza Alegiani e Mauro Remiddi, vede i protagonisti cantare, guidati da un metronomo, le notizie diffuse il giorno 25 aprile 2022, richiamando l’antica tradizione delle diffusione orale delle notizie ma riversandola nel contesto contemporaneo.

Artisti presenti in mostra: Micol Assaël, Ed Atkins, Rosa Barba,Rossella Biscotti, Simon Denny, Rä Di Martino, Franklin Evans, Thomas Hirschhorn, Carsten Höller, Liliana Moro, Olaf Nicolai, Jon Rafman, Tatiana Trouvé, Paolo Ventura, James Webb

Info: https://www.maxxi.art

WHAT A WONDERFUL WORLD, a cura di Bartolomeo Pietromarchi e il team curatoriale del MAXXI

26 maggio 2022-12 marzo 2023

Via Guido Reni, 4a, Roma