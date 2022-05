Negli spazi dell’istituzione culturale fiorentina vengono annunciati i vincitori del concorso internazionale SUPERBLAST II ideato da Manifattura Tabacchi che, in questa seconda edizione, ha invitato alla produzione di progetti che ponessero al centro dell’indagine la valorizzazione della pratica artistica al di fuori dei luoghi a essa tradizionalmente associati e «la riflessione sull’azione umana come traccia, impressa o imprimibile, nella storia e nel tempo».

Tra le numerose proposte giunte sotto gli occhi della giuria, composta da Andrea Lissoni, direttore Artistico Haus der Kunst di Monaco; Elena Magini, curatrice presso il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato; Caterina Molteni, assistente curatrice presso il MAMbo di Bologna; Chiara Parisi, direttrice del Centre Pompidou di Metz, i progetti che più hanno saputo rielaborare con originalità i suggerimenti proposti sono quelli di Irene Adorni, Roberto Fassone, Beatrice Favaretto, Lorenzo Lunghi, MERZBAU e Davide Sgambaro.

Gli artisti selezionati realizzeranno sei opere ispirate all’indagine del tema dell’azione umana come traccia, sperimentando linguaggi ibridi in dialogo con un luogo di matrice industriale. Le domande poste dal bando assumono rilevanza maggiore in relazione all’ambiente che gli artisti in residenza incontreranno in Manifattura Tabacchi, nell’ambito di uno dei progetti di rigenerazione urbana tra i più importanti in Italia, e del suo programma dell’arte che prende forma attraverso NAM – Not A Museum.

Giovedì 30 giugno, gli Open Studios offriranno un’occasione al pubblico per conoscere e dialogare con gli artisti in residenza, avvicinandosi al mondo che si cela dietro l’atto artistico all’interno degli spazi a loro dedicati. Le opere che i vincitori di SUPERBLAST II produrranno durante il periodo di residenza confluiranno in una mostra collettiva, che si svolgerà nel mese di settembre 2022, e in una pubblicazione, curata e edita da NERO Editions, che sarà presentata nel corso dell’autunno e rappresenterà il risultato di un processo sperimentale che vedrà la commistione di pensiero critico e lavoro artistico all’interno di un unico progetto.

Curato da Caterina Taurelli Salimbeni, NAM – Not A Museum vede nell’arte contemporanea uno strumento per stimolare nuove sensibilità e modalità di conoscenza e intende riunire pratiche e linguaggi interdisciplinari per comprendere criticamente il presente ed immaginare nuove possibilità di abitarlo.

Roberto Fassone Merzbau Lorenzo Lunghi Irene Adorni Davide Sgambaro Beatrice Favaretto

