Avviato nella forma di un open call internazionale, SUPERBLAST, il progetto espositivo della fiorentina Manifattura Tabacchi, si è evoluto in una residenza artistica che ha visto i sei artisti selezionati, Edoardo Aruta, Antonio Obregon Bermudez, Federica Di Pietrantonio, IPER-collettivo, Oliviero Fiorenzi e Violette Maillard,coinvolti nella produzione di sei progetti e che da settembre si mostra al pubblico con un’esposizione non tradizionale diffusa. Allo stesso modo, GOD IS GREEN, festival dedicato alla sostenibilità e al futuro, rappresenta una derivazione delle questioni sollevate dagli artisti, creando connessioni con il mondo accademico, industriale e artistico.

L’antropizzazione e il rapporto tra uomo, città e natura osservati attraverso linguaggi contemporanei sono al centro del primo anno di programmazione del progetto NAM – Not A Museum. Il mese di settembre 2022 viene dedicato alla raccolta e restituzione delle riflessioni che durante i mesi correnti stanno prendendo forma nelle installazioni site-specific raccolte nella mostra SUPERBLAST, in apertura dal 16 al 18 settembre 2022, organizzata all’interno dell’ex fabbrica di sigari, attiva per oltre settant’anni e dismessa dal 2001, dove ora sorgono gli spazi di Manifattura Tabacchi. Tra i temi della ricerca dei sei artisti figurano: lo stato di natura contemporaneo nel mondo virtuale; il rapporto tra ambiente urbano e ambiente naturale; il paradosso insito nella mobilità elettrica; i semi del colonialismo nella rappresentazione del paesaggio; lo spazio dell’arte in relazione ai fattori incontrollabili del contesto pubblico; il parallelo tra biodiversità culturale e biodiversità naturale nell’universo delle sottoculture.

Il progetto fa da apripista alla sempre più intensa interazione dell’organizzazione con il territorio toscano, e in particolare con quello fiorentino. «L’arte incontra l’ambiente – sostiene l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – e non è un caso che questo avvenga nei giorni nei quali Firenze ospita il grande appuntamento internazionale del G20 dell’agricoltura, dove saranno affrontati i temi dello sviluppo sostenibile, della forestazione urbana, dell’educazione ecologica, di una cultura ‘verde’ che sono certo potrà attingere in maniera cospicua alla grande ‘fabbrica’ della contemporaneità che ha trovato casa alla Manifattura Tabacchi».

Oltre all’esposizione SUPERBLAST, dal 15 al 21 settembre torna GOD IS GREEN, festival dedicato alla sostenibilità e al futuro con 5 talk che esplorano i temi sollevati attraverso un’indagine metodologica che unisce arte, scienza, teoria e industria. Il festival si presenta come un momento di raccoglimento per analizzare quali siano le potenziali strade percorribili in futuro per superare il concetto di antropocentrismo in favore di una prospettiva orizzontale che non vede più l’essere umano al centro dell’universo e soprattutto come elemento equivalente agli altri, senza più il suo ruolo di demiurgo del tutto.

Info: https://www.manifatturatabacchi.com/

Il calendario di settembre 2022

Mercoledì 15 Settembre

– God is Green | Talk – 18:30-19:15

“Margini, relazioni e paesaggi. L’Arte come strumento per ripristinare le connessioni tra spazio collettivo e impianti produttivi con Matteo Vallauri (presidente AIAPP TUM), Prof.ssa Emanuela Ferretti (Prof.ssa di Storia dell’architettura, Università di Firenze), Martina Angelotti (curatrice). Modera: Arch. Chiara Masini (Cda Publiacqua)

Giovedì 16 Settembre

– God is Green | Talk – 18:30-19:15

“Il paradosso dell’energia sostenibile: tra mobilità e spazio pubblico” con Violette Maillard (artista), Giovanni Ferrara (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Firenze), Oliviero Fiorenzi (artista), Alessandro Bianchini (Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Energetica dell’Università degli Studi di Firenze). Modera: Andrea Zanni (divulgatore).

Venerdì 17 Settembre

– Mostra SUPERBLAST – visitabile dalle 10:00 alle 00:00

-God is Green | Talk – 18:30-19:15

“Decolonizzare la narrazione e la rappresentazione: verso nuovi immaginari” con Antonio Bermudez (artista), Erica Petrillo (curatrice e scrittrice indipendente), Edoardo Aruta (artista), Pietro Gaglianò (critico d’arte). Modera: Ilaria Gadenz (Producer).

– Inaugurazione mostra SUPERBLAST – dalle 19:30 alle 00:00

Sabato 18 Settembre

– Mostra SUPERBLAST – visitabile dalle 10:00 alle 00:00

– Flower Market – dalle 10:00 alle 19:00

– God is Green | Talk – dalle 18:30 alle 19:15

“La costruzione del paesaggio: tra reale, ideale e virtuale” con IPER-collettivo (artista), Federica Di Pietrantonio (artista), Daniela Cotimbo (storica dell’arte e curatrice), Eleonora Giannini (dottoranda in Architettura del Paesaggio). Modera: Anna Lambertini (Docente di Architettura del Paesaggio, Dipartimento di Architettura presso l’Università di Firenze)

Domenica 19 settembre

– Flower Market – dalle 10:00 alle 19:00

– Finissage di Botanica Temporanea | Talk con Antonio Perazzi (Paesaggista e fondatore Studio Perazzi)

Talk conclusivo di Botanica Temporanea, la mostra-laboratorio, curata del paesaggista Antonio Perazzi, ispirata alla filosofia dei giardini a bassa manutenzione che emergono spontanei nell’ambiente urbano, capaci di migliorare la qualità della vita e di riqualificare il paesaggio.

Martedì 21 Settembre

– God is Green | Talk “Parco delle Cascine, la cura di parchi e giardini”

con Antonio Perazzi (Paesaggista e Fondatore di Studio Perazzi) e Mario Bencivenni (storico).