La Fondazione smART da anni porta avanti, tra le altre cose, l’attività didattica, puntando in molte occasioni sul contatto diretto con gli artisti. Dal 9 maggio inizia una nuova esperienza: un workshop per giovani artisti a cura di Sonia Andresano intitolato Lo Sguardo Oltre, per stimolare i partecipanti ad aprirsi a una visione e a uno sguardo diagonale. Una pratica fondamentale per portare avanti qualsiasi ricerca creativa. Il workshop si svolge il 9, il 16, il 23, il 30 maggio e il 7 giugno da smART. Il termine per le iscrizioni è il 5 maggio.

IL TEMA DEL WORKSHOP

Tra l’occhio e l’oggetto esiste aria, quella porzione di materia in cui il pensiero si stratifica in prospettive multiple. Moltiplicare lo sguardo e alimentare il potere della vista diventa un’operazione necessaria per l’artista. Creare percorsi visivi alternativi, capaci di leggere gli strati di polvere che si posano sull’oggetto, sull’immagine, sul pensiero, porta ad una visione proliferativa in cui gli scivolamenti si trasformano in opportunità inaspettate.

Aprirsi ai diversi punti di vista è la chiave per nutrire le proprie idee e formalizzare un pensiero.

A CHI SI RIVOLGE E COME SI SVOLGE

Il workshop per giovani artisti si rivolge, in particolare, agli studenti delle Accademie di Belle Arti o ad artisti emergenti ai primi, e spesso difficili, passi nel mondo dell’arte, e si svilupperà in cinque incontri della durata di tre ore. Nel corso degli incontri l’artista e gli studenti indagheranno i processi che hanno condotto ad osservare le cose con un cambio di prospettiva. L’esperienza dell’artista, che ha già percorso quel tragitto, viene condivisa con gli studenti, che diventano i protagonisti di una conversazione formativa e di un confronto di sguardi con nuovi punti di vista all’interno del gruppo.

LA MOSTRA FINALE

Il workshop per giovani artisti si conclude con un percorso espositivo che integra la ricerca svolta dai partecipanti durante le lezioni con l’ambiente in cui le opere saranno ospitate. La mostra, prevista per metà giugno, si terrà presso il Forte Antenne.

COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessario presentare la propria candidatura entro il 5 Maggio corredata di portfolio e lettera motivazionale scrivendo a [email protected] Il costo complessivo e omnicomprensivo è di 180 euro.

Per info

[email protected]

http://www.fondazionesmart.org/articolo/news/lo-sguardo-oltre-sonia-andresano/409

06 64781676

392 966 4538