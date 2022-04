In un’epoca fluida come quella contemporanea l’arte segue pedissequamente le manifestazioni dell’agire umano, interpretandone il bisogno di poliedricità e l’ormai totale assenza di uniformità e unidirezionalità in ciò che riguarda le nostre vite. Partendo da tale presupposto prende forma, durante la prima fase di lockdown, attraversata nel 2020, il progetto Animated Landscape, ideato dall’artista 2501, pseudonimo di Jacopo Ceccarelli.

Sviluppato in occasione di Fotografia Europea 2022, Animated Landscape viene presentato il 29 aprile 2022 da SpazioC21, a Reggio Emilia, nella preziosa cornice di Palazzo Brami, vetrina dedicata al lavoro di artisti nazionali e internazionali formatisi nell’ambito del writing, dell’arte urbana e del nuovo muralismo. In questa nuova edizione Fotografia Europea sceglie come linea tematica la resilienza , quella capacità umana di resistere alle avversità, di non essere sopraffatti dalle difficoltà del momento, senza tralasciare la capacità di persistere non grazie alla speranza ma attraverso le scelte concrete del presente.

È da questo background urban che emerge la figura di Jacopo Ceccarelli: la sua produzione passa ora dai video ai dipinti, dagli elementi organici alle sculture realizzate con materiali che trova direttamente sulla strada, dal bianco e nero ai colori fluorescenti. Dopo aver vissuto a San Paolo, Brasile, dove è entrato in contatto con la scuola di street art sudamericana, matura e sviluppa la sua tecnica. Decide quindi di cambiare il suo nome in 2501, la sua data di nascita, per tenere a mente appunto questa rinascita artistica.

l progetto Animated Landscape affronta il tema dell’emersione di nuove realtà nelle quali l’artista mette in dialogo land art, performance, fotografia e pittura. Una sequenza che comprende quattro lavori: una performance realizzata a Milano, originariamente progettata come parte di una residenza che 2501 avrebbe dovuto realizzare per 1xRUN a Detroit; un lavoro realizzato al Gasometro di Milano e due performance concepite per la rassegna CONTACT/less al MAXXI Aquila.

2501 riflette sul rapporto tra centri urbani e spazi abbandonati, unici luoghi idonei durante i look down per continuare a sperimentare al di fuori delle mura domestiche nei mesi di isolamento. L’artista reagisce adattandosi al nuovo, cercando di trovare un punto di incontro tra il micro e il macro, coniugando il dettaglio di un muro con lo spazio architettonico urbano fotografato in zenitale attraverso l’uso di un drone.Il lavoro di 2501 usa luoghi temporaneamente sottratti alle loro funzioni originali/primarie facendoli diventare spazi fisici e mentali per costruire nuovi momenti di libertà.

Info: https://www.spazioc21.com/about/

2501 Jacopo Ceccarelli

Animated Landscape

Dal 29 aprile al 25 giugno 2022

Spazio C21

Palazzo Brami, Via Emilia San Pietro 21, Reggio Emilia