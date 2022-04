Art Night, programma televisivo a puntate condotto da Neri Marcoré, in onda su Rai 5; un’occasione per scoprire l’arte in modo approfondito, con una prospettiva sempre diversa. Il 22 aprile art Night partecipa all’apertura della cinquantanovesima Biennale di Venezia, trasmettendo alle ore 21.15, in prima visione, “Appunti della Biennale d’arte”, documentario che ricostruisce la storia della più nota manifestazione artistica dei nostri tempi.

Partendo dal 1985, anno di inaugurazione della prima Biennale, vengono ripercorse le tappe dell’evento internazionale, diventato negli anni un appuntamento imperdibile per l’intero mondo dell’arte.

La produzione di Rai Cultura, scritta da Silvia De Felice, Valeria Schiavoni e Linda Tugnoli per la regia di Linda Tugnoli, realizzata in media partnership con la Fondazione La Biennale di Venezia, ci permette di scoprire i segreti della Biennale, di viverne le dinamiche e le evoluzioni. La biennale viene descritta come un modello ben riuscito, imitato da ogni altra nazione, sin dalla sua prima inaugurazione. Un’opportunità di confronto e scoperta di nuove tendenze artistiche, un mezzo per creare un terreno di scambio e crescita, il punto a cui aspirare per gli artisti di tutto il mondo.

Questo documentario ne è un racconto ben costruito, che trova la sua forza nelle fonti utilizzate, ovvero l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia, raccontato dalla Direttrice Debora Rossi, e le Teche Rai, che ci permettono di comprendere chiaramente l’evoluzione dell’arte contemporanea e di mettere in risalto alcuni personaggi, la cui conoscenza è imprescindibile per comprendere come si è arrivati alla forma espressiva ed artistica dei nostri giorni. Un racconto in prima persona, che dà voce ad alcune tra le più grandi personalità del mondo dell’arte, da curatori ad artisti, da critici e a direttori di musei.

Nel particolare, a guidarci in questo documentario, fornendoci una visione d’insieme, una pluralità di sguardi e prospettive, sono le parole dei curatori e critici d’arte Achille Bonito Oliva, Francesco Bonami ed Angela Vettese; degli artisti Marina Abramovic, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini, Fabio Sargentini e Monica Bonvicini; della direttrice del Peggy Guggenheim Collection di Venezia Ka, ole Vail e di Chiara Valerio, nota scrittrice e curatrice editoriale. Questo lucido percorso, ci porta fino all’attualità, al presente più prossimo. Viene infatti intervistata, anche, Cecilia Alemanni, curatrice della Biennale di Venezia 59, che porta ili titolo “il latte dei sogni”, dal titolo del libro per bambini di Leona Carrington.

Dal 23 aprile al 27 novembre 2022, si svolgerà la Biennale 59 presentando più di duecento artisti e 1400 opere, di 58 paesi diversi, questo documentario ne racconta la storia, aprendo e porte alla stagione artistica dominata dalla Biennale ed alimentando il fermento per l’inaugurazione e l’impazienza dei futuri visitatori.

Info: https://www.rai.it/

Qui il trailer del documentario in onda su rai 5