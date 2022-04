La poesia del film politico: Le livre d’image, diretto da Jean-Luc Godard nel 2018, è in mostra alla Haus der Kulturen der Welt (La casa delle culture del mondo), bellissimo edificio dell’architetto americano Hugh Stubbins, sulle sponde del fiume Sprea, nel parco del Tiergarten. La pellicola è un enorme flusso di immagini incalzanti che mettono in discussione: il cinema, l’arte, la guerra, le religione e i diritti del XX e XXI secolo.

Jean-Luc Godard combina film e storia contemporanea in cinque capitoli, come le dita di una mano (ovvero il primo mezzo che usiamo per conoscere la realtà) e crea un epilogo, un collage associativo. Fotogrammi, immagini pittoriche e partiture musicali si uniscono dando vita ad una supremazia visiva e sensoriale che si incrocia con il nostro inconscio.

Il regista afferma: «La guerra è una legge del mondo». Egli cerca di capire come possano essere raccontate le violenze dell’uomo nelle sue forme più disparate: bombe atomiche, esecuzioni, schiavitù, sterminio. Per sopravvivere a questo terrore a ciclo costante, questo crimine comune alla base della società, esiste però una luce nel buio: l’arte.

Lo spazio creato da Fabrice Aragno, curatore della mostra e stretto collaboratore di Godard, ci porta fisicamente dentro il film suddividendo gli ambienti espositivi tra foto, libri, disegni, dipinti che raccontano i cinque capitoli. L’ambiente molto intimo ed i suoni cinematografici di sottofondo ci fanno accomodare come se fossimo a casa di amici e curiosassimo tra i loro libri posti sugli scaffali.

La mostra ci catapulta nella dinamicità narrativa della pellicola, valorizzata e accentuata da più schermi posizionati tra tappeti, lampade e librerie dove il visitatore, seduto sui sofà e travolto dalle proiezioni, esplora le proprie associazioni.

Per Godard al cinema ogni cosa è necessario che parli e in questo luogo le immagini parlano, sfociando quasi in un’avanguardia sperimentale, il cui messaggio intrinseco è rivelato intimamente solo al visitatore. L’immagine esiste senza una parola che la definisca.

Sentiments, signes, Passions zu godard film “Le livre d’image”

HKW, Casa delle Culture del Mondo

10-febbraio-24 aprile 2022