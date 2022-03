Un bel salto in avanti per Paratissima che durante il 2022 compie 18 anni e si prepara ad alzare decisamente l’asticella della sua tradizionale proposta. Nella città di Torino, la vetrina dedicata ai talenti più emergenti dell’arte contemporanea già si prepara per l’inizio della kermesse programmata per il 2 novembre presentando al pubblico in anteprima 23 giovani artisti guidati da un nuovo board di curatori. La squadra curatoriale è composta da Nicola Angerame, che guida il team e a cui è affidata la direzione artistica di Paratissima, Francesca Canfora e Laura Tota.

Nicola D. Angerame, Francesca Canfora e Laura Tota

Torino si dimostra nuovamente cornice di grandi. Rinnovamenti, con lo guardo rivolto verso il futuro e in cerca di costante aggiornamento. «La pluralità di attività, che ci auguriamo possano ripartire a pieno ritmo dopo gli anni legati alla pandemia, ha reso necessaria la presenza di una cabina di regia che sia in grado di cogliere e selezionare le diverse opportunità che spesso si sovrappongono sia a livello cronologico che territoriale», spiega Lorenzo Germak, CEO di Paratissima.

Paratissima Talents

La partenza di Paratissima è prevista in concomitanza con Artissima, altro imperdibile appuntamento per l’intero sistema all’arte, ma non è necessario attendere fino alla fine all’anno, Paratissima infatti apre fino al 25 aprile 2022 nell’ex Galoppatoio dell’ARTiglieria della Cavallerizza Reale di Torino, la mostra dedicata ai Talents, i più promettenti giovani artisti partecipanti alle edizioni 2020 e 2021 che sono stati scelti tra più di mille partecipanti in gara.

Paratissima Factory, le residenze d’artista

Sono davvero molte le novità che contraddistinguono quest’anno la mostra-fiera: in primis c’è Paratissima Factory, nuovo progetto di residenze che si riferisce al panorama tanto nazionale quanto internazionale, realizzato grazie al sostegno della Camara di Commercio di Torino. Sito all’interno degli spazi dell’ARTiglieria, l’iniziativa mette disposizione degli artisti tutto il necessario per alimentare la propria ricerca artistica per un periodo di tre mesi che si concludono con la presentazione di un’opera destinata alla collezione di PRS Impresa Sociale. Paratissima Factory si apre anche ai giovani curatori per i quali è stato destinato uno spazio indipendente ma vicino a quello in cui lavorano gli artisti, così da poter sviluppare coralmente il proprio progetto nella sua completezza.

N.I.C.E New Indipendent Curatorial Experience

Ai curatori viene dedicata anche la nuova edizione del fortunato format che quest’anno arriva alla sua IX edizione, N.I.C.E New Indipendent Curatorial Experience, un training per avviare i giovani aspiranti curatori a questa professione, coinvolgendoli in prima persona nell’organizzazione di mostre all’interno di Paratissima durante l’art week torinese. Il corso nel 2022 si rinnova e, con la guida di Francesca Canfora, si avvia quest’anno a sperimentare un approccio basato sul learning by doing, orientato allo spendersi direttamente sul campo senza lasciare eccessivo campo alla teoria.

Liquida Photofestival

A maggio, dal 5 al 29, è in arrivo la prima edizione di Liquida Photo Festival, una nuova rassegna volta al dialogo tra i protagonisti della scena emergente del mondo ella fotografia. Il concept attorno cui ruotano i contenuti della prima edizione è “Look Beyond”, un invito a guardare Oltre, attraverso la macchina fotografica. La mostra collettiva vede la partecipazione di Mattia Zoppellaro, fontanesi (a cura di Kublaiklan), Lidia Bianchi, Tiziano Demuro, Cristina De Paola, Giacomo Infantino e Elisabetta Riccio. La promozione dei giovani talenti della macchina fotografica è affidata al neonato premio Liquida Grant, che premie gli scatti migliori tra quelli pervenuti con una mostra collettiva ospitata all’interno dell’Ex Galoppatoio dell’ARTiglieria e in altre sedi espositive in Italia, oltre a opportunità editoriali in collaborazione con la piattaforma SelfSelf Books