La collezione fotografica Thomas Walther del MoMA da CAMERA a Torino

I Capolavori della fotografia moderna 1900-1940, la Collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York sarà presentata a Torino a partire dal 3 Marzo fino al 26 giugno presso CAMERA- Centro Italiano per la Fotografia.

Una straordinaria selezione di 230 opere fotografiche realizzate a partire dalla prima metà del xx secolo grazie alle quali la fotografia riesce ad occupare una posizione centrale dall’interno delle avanguardie di inizio secolo.

Bayer, Herbert

Questo fermento creativo inizia in Europa ma trova radice in America dove vengono accolti gli intellettuali in fuga dalla guerra, accanto ad immagini iconiche di fotografi americani del calibro di Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Paul Strand, Walker Evans o Edward Weston vengono affiancati europei come Karl Blossfeldt, Brassaï, Henri Cartier-Bresson, André Kertész e August Sander.

La collezione Walther, inoltre valorizza il ruolo centrale delle donne nella prima fotografia moderna, con opere di Berenice Abbott, Marianne Breslauer, Claude Cahun, Lore Feininger, Florence Henri, Irene Hoffmann, Lotte Jocobi, Lee Miller, Tina Modotti, Germaine Krull, Lucia Moholy, Leni Riefenstahl e molte altre.

Oltre ai capolavori della fotografia del Bauhaus (László Moholy-Nagy, Iwao Yamawaki), del costruttivismo (El Lissitzky, Aleksandr Rodčenko, Gustav Klutsis), del surrealismo (Man Ray, Maurice Tabard, Raoul Ubac) troviamo anche le sperimentazioni futuriste di Anton Giulio Bragaglia e le composizioni astratte di Luigi Veronesi, due fra gli italiani presenti in mostra insieme a Wanda Wulz e Tina Modotti.

Mostra organizzata dal Museum of Modern Art, New York.

A cura di Sarah Hermanson Meister, ex curatrice del Dipartimento di Fotografia, The Museum of Modern Art, New York e Quentin Bajac, direttore del Jeu de Paume, Parigi con Jane Pierce, assistente alla ricerca, Carl Jacobs Foundation, The Museum of Modern Art, New Ycork.

Coordinamento e sviluppo del progetto a CAMERA: Monica Poggi e Carlo Spinelli.

