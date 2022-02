illySustainArt @ARCOmadrid_Ana Navas

Ana Navas è la vincitrice della 15esima edizione di illySustainArt, premio creato da illycaffè in collaborazione con ARCOmadrid e dedicato ai giovani artisti provenienti dai Paesi produttori di caffè che hanno esposto le proprie opere all’interno della fiera che si è appena conclusa nella capitale spagnola. È il 17esimo anno che Illy rinnova la partnership con Arco Madrid, dove peraltro è attualmente esposta la illy Art Collection firmata da Mona Hatoum. Ana Navas, rappresentata dalla galleria tedesca Sperling, è nata a Quito nel 1984 e cresciuta in Venezuela, anche se vive e lavora da tempo nel Paesi Bassi. A nominarla vincitrice la giuria formata da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, dalla curatrice Catalina Lozano, dalla curatrice e addetta culturale dell’Ambasciata dell’Ecuador a Parigi Pily Estrada e dal direttore artistico di illycaffè Carlo Bach. Nell’annunciare il premio la giuria ha espresso le ragioni dell’assegnazione, comunicando che ha colpire di più è stato “il suo modo molto speciale di lavorare l’arte con umorismo, annullando i confini tra belle arti e arte popolare”. Illycaffè conferma così il suo interesse verso l’arte, già manifestato nel corso degli anni attraverso una serie di collaborazioni, tra cui quelle che hanno visto grandi artisti utilizzare la superficie della tazzina come una vera e propria tela: da Michelangelo Pistoletto a Marina Abramović, da Anish Kapoor a James Rosenquist, da William Kentridge a Yoko Ono, da Gillo Dorfles a Robert Wilson fino ad Ai Weiwei.

Info: www.illy.com/en-us/company/store-events/press