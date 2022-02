Grandi ritorni di respiro internazionale durante il 2022. È confermata per quest’anno la riapertura della TEFAF New York, una tra le più influenti fiere al mondo, che quest’anno torna dal 6 al 10 maggio nella Grande Mela dopo l’arresto degli ultimi due anni. L’inaugurazione è prevista per il 5 maggio per una speciale selezione di ospiti e per la stampa.

La crisi sanitaria che ha influenzato l’andamento del mercato dell’arte sembra in fase distensiva e anche l’America sta lentamente ristabilendo i propri equilibri dopo lunghi mesi di congelamento. TEFAF arriva in primavera e si tiene nella tradizionale location del Park Avenue Armory, nella quale gli stand dei partecipanti hanno l’occasione di esporre in uno spazio di circa 5 mila metri quadrati.

Una fiera giovane quella Newyorkese che vanta ancora poche edizioni. È infatti solo dal 2016 che TEFAF decide di ampliare la propria forbice di clienti salpando verso l’America e allargando lo sguardo oltre l’Olanda, dove dal 1988 si svolge a Maastricht la versione originale della fiera.

Dopo lo slittamento che ha colpito la fiera prevista in Olanda per marzo non sembrano ancora esserci timori sulla concretizzazione dell’iniziativa di New York che rivela i nomi delle 91 galleria che prendono parte alla fiera. «Siamo entusiasti di riaprire le nostre porte di New York, accogliendo i visitatori in un’esperienza artistica profonda e immersiva – Dichiara Charlotte van Leerdam, Managing Director di TEFAF. – Grazie a espositori di altissimo profilo e opere di livello museale, questa edizione della Fiera confermerà l’impegno con cui TEFAF promuove qualità e prestigio senza eguali nel panorama dell’arte».

Sono 14 i paesi ad avere almeno un rappresentante all’interno della fiera e questo rende possibile definire con efficacia l’andamento del mondo delle arti visive contemporanee e del design che al TEFAF di New York rintracciano un’occasione di visibilità d’eccezione. Tra i nomi italiani segnaliamo la presenza di Galleria Continua, Maggiore G.A.M., Massimo De Carlo e Tornabuoni Arte.

Info: https://www.tefaf.com/

5 maggio 2022 – 10 maggio 2022

Park Avenue Armory

643 Park Avenue, NewYork, USA