Steve McCurry. Icons è un percorso immersivo dentro lo stile e la poetica del grande fotografo americano. L’esposizione organizzata a Palazzo Sarcinelli, dato il successo riscontrato, viene prorogata fino al 13 marzo 2022.

Tra gli ambienti protagonisti dell’attività di Steve McCurry troviamo, primo fra tutti, l’Afghanistan. Si parte dal 1992 con un ritratto di Kabul, città dilaniata da anni di conflitto; ma tra le pagine di una delle zone più martoriate del pianeta affiora immancabile l’umanità. I minatori di Pol-e-Khomri, il fotografo ritrattista di strada a Kabul o i bambini che affollano il bagagliaio di una Chevrolet degli anni ’50 sono solo alcuni dei momenti che il McCurry è stato in grado di cristallizzare.

Il viaggio continua in India che viene raccontata in tutte le sue sfaccettature. Dal ritratto della madre con il figlio che guarda verso l’interno di un taxi ai malsani cantieri di demolizione delle navi, McCurry ci racconta la vitalità e la complessità di un paese dalla grande cultura, attraversato però da pesanti contraddizioni. Un’ampia parte della produzione di McCurry vede, come protagonista, il buddismo: tema importante ed estremamente personale del suo lavoro. Tra le immagini esposte in mostra troviamo i grandi mausolei come la pagoda di Mingun, la Roccia d’oro di Myanmar in Birmania (imponente masso che si dice sia in equilibrio su una ciocca di capelli di Buddha) e il complesso monumentale di Angkor in Cambogia.

Accanto ai capolavori architettonici, McCurry inserisce molti scatti di fedeli buddisti provenienti da diversi paesi: come i piccoli monaci in un campo profughi in India (intenti a familiarizzare con oggetti occidentali), gli acrobatici monaci shaolin residenti in Cina e i tibetani, i cui ritratti radenti riflettono il grande amore che il fotografo nutre per questa terra.

Steve McCurry è un artista, prima che fotografo documentarista; e, benché molte sue serie siano state commissionate da riviste e giornali occidentali, ogni fotografia riflette pienamente la sua visione intellettuale dell’uomo e della natura. La mostra ripercorre le grandi tematiche e i più incredibili scenari incontrati da McCurry nel corso della sua attività quarantennale. Il percorso espositivo, curato da Biba Giacchetti, vuole essere un viaggio che non si snoda esclusivamente nella geografia ma si presenti come un itinerario onirico tra le icone del fotografo.

Steve McCurry. Icons, a cura di Biba Giacchetti

6 ottobre 2021 – 13 marzo 2022

Palazzo Sarcinelli, via XX Settembre, Conegliano (Tv)