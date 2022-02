Continua ad essere centrale nel dibattito politico e culturale l’antica diatriba sulla restituzione dei marmi del Partenone alla Grecia. Una novità arriva dall’Italia e interessa il frammento “fagan” del Partenone a lungo custodito legittimamente dal Museo Salinas di Palermo e da gennaio in deposito temporaneo al Museo dell’Acropoli di Atene. Oggi l’annuncio del Ministro della Cultura Dario Franceschini: «Il ministero – riporta l’Ansa – sosterrà una procedura per una rapida procedura per la sdemanializzazione e la conseguente restituzione permanente alla Grecia del frammento». Franceschini ha infatti incontrato la Ministra greca Lina Mendoni e le ha confermato l’impegno del nostro Paese nel sostenere questa pratica. La restituzione, informano dal ministero di Via del Collegio Romano, potrà avvenire ad esito della procedura inter-istituzionale, avviata su richiesta della Regione Sicilia e che verrà definita nel Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali istituito presso il MiC.