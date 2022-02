Mai esposto prima d’ora in Italia, si mostra finalmente al nostro pubblico, il dipinto Giovane Donna di Pablo Picasso. A ospitarlo, a partire dal 15 febbraio 2022, con anteprima il 14, gli spazi espositivi di rhinoceros gallery all’interno di Palazzo rhinoceros, il polo culturale affacciato sull’Arco di Giano e progettato da Jean Nouvel, cuore delle sperimentazioni artistiche e culturali della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti. La presentazione è inserita, grazie alla guida artistica di Raffaele Curi, in un percorso esperienziale che mescola musica, danza e memorie fotografiche della vita del pittore. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Alda Fendi – Esperimenti e dal Museo Statale Ermitage e organizzata da Il Cigno GG Edizioni in collaborazione con Ermitage Italia e Villaggio Globale International e rappresenta un nuovo e prezioso tassello di una collaborazione pluriennale tra la Fondazione Alda Fendi – Esperimenti e il celebre museo russo già consolidata nei precedenti appuntamenti espositivi dedicati a Buonarroti e a El Greco. Giovane donna, olio su tela del 1909, appartiene alle opere preminenti di Pablo Picasso ed è un esempio peculiare della ricerca del pittore nella fase del Cubismo analitico. A posare per Picasso è la modella, per quasi 8 anni sua amante, Fernanda Olivier. Il dipinto si rifà apertamente alla tradizione del ritratto da salotto, da cui tuttavia l’artista si discosta arrivando a dipingere la donna come l’idolo di un culto sconosciuto e misterioso.

La mostra è aperta fino al 15 maggio, con ingresso libero, info: rhinocerosroma.com/galleria