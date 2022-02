È attesa a partire dal 9 febbraio Zona Maco, la fiera più importante dell’America Latina, fondata nel 2003 da Zélika García. Ha sede a Città del Messico e si pone come obiettivo quello di proporre mostrare al pubblico la più aggiornata proposta nei settori dell’arte, del disegno, della fotografia e dell’antiquariato.

Dopo due anni di arresto dovuti alla situazione sanitaria globale, la fiera si riattiva. Con più di 200 espositori internazionali di arte, design, fotografia e antiquariato, Zona Maco terrà la sua diciottesima edizione dal 9 al 13 febbraio al Centro Citibanamex.

Durante il periodo di inattività la fiera ha avuto modo di riflettere sulle sue lacune e per la nuova edizione è pronta a presentare alcune novità che si dimostrino in grado di arricchire la sua tradizionale offerta. Direla Lazo infatti cura la nuova sezione Zona Maco Ejes, dedicata alle ricerche più aggiornate del panorama messicano contemporaneo, a cui si aggiungeranno delle aree completamente dedicate agli NFT.

© Zona Maco

Per quanto riguarda la sezione Zona Maco Arte Moderno, curata da Esteban King, quest’anno presenterà gallerie messicane e di paesi come Stati Uniti, Brasile e Colombia. In questa sezione saranno esposte opere di artisti come Rufino Tamayo, Leonora Carrington, Manuel Felguérez, Diego Rivera, José Clemente Orozco e María Izquierdo

La fiera non è dedicata esclusivamente allo scenario latino americano ma apre il suo sguardo anche sul panorama internazionale e a questo è dedicata Zona Maco Sur, sezione a cura di Luiza Teixeira de Freitas, che mostra progetti di diverse gallerie di tutto il mondo. Tra queste non manca la presenza di rappresentanti italiani, tra cui spicca il nome di Galleria Continua.

In totale, il programma di quest’anno include 20 attività, tra cui i premi della Fondazione Casa Wabi, il premio Women Artists in Residence 2022 e il premio Tequila 1800 Collection. Oltre a questo, ci sarà anche un ampio programma di attività per il pubblico nei principali musei e gallerie di Città del Messico in parallelo alla fiera d’arte.

Info: https://zsonamaco.com/