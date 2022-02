Dopo l’annuncio da parte di RX France dell’abbandono della storica location del Grand Palais che da 47 anni accoglie la fiera d’arte contemporanea parigina a favore della nuova inquilina Art Basel, arriva anche la notizia della nomina della nuova direttrice della Fiac.

Florence Bourgeois, a capo di Paris Photo dal 2015, è stata nominata direttore anche della fiera d’arte Fiac, sostituendo Jennifer Flay che ha diretto la fiera negli ultimi 18 anni. «Sono lieto di affidare la gestione congiunta delle nostre due fiere d’arte a Florence Bourgeois. Oltre alla sua profonda conoscenza del mondo dell’arte, Florence è riuscita, con il suo team, a fare di Paris Photo il più grande e dinamico raduno mondiale del mercato fotografico, grazie soprattutto a una vera e propria partnership con le gallerie e gli editori – Afferma Michel Filzi, presidente di Rx France – Ha anche, da diversi anni, contribuito fortemente alla promozione delle artiste in questo settore dell’arte. Florence sarà responsabile di continuare lo sviluppo di Paris Photo in Francia e a livello internazionale, e di lavorare sui prossimi passi della Fiac»

Prima della direzione di Paris Photo, Florence Bourgeois ha vestito i panni di responsabile del settore marketing del gruppo LVMH, un ruolo seguito alla sua nomina a direttore generale della fiera Pavillon des Arts et du Design (PAD) a Parigi e Londra nel 2012.

L’ex direttrice Jennifer Flay abbandona Parigi dopo aver condotto i lavori della Fiac fin dal 2003, della quale è stata fino al 2010 anche direttore artistico. Le viene attribuito il merito di aver notevolmente accelerato lo sviluppo della fiera francese e anche da parte di Michel Filzi arrivano gli omaggi: «Saluto anche la grande professionalità di Jennifer Flay che si è unita a noi nel 2003 e ha saputo far crescere così bene la Fiac per 18 anni. Flay ha rimesso Parigi al centro del mercato dell’arte»

La Fiera non ha ancora una nuova location e non sono neppure state definite delle nuove date ufficiali per il suo svolgimento. Nonostante questo il terremoto che ha destabilizzato il sistema dell’arte francese sembra si stia placando. Oggi è il primo giorno del futuro della Fiac.

Info: https://www.fiac.com/