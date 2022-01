C’è una storia che viene raccontata nell’esposizione che vede in dialogo al MAXXI di Roma due maestri della storia dell’arte e della fotografia del novecento italiano, Mario Giacomelli (1925-2000) e Alberto Burri (1915 – 1995). Un dialogo che non passa solo attraverso le liriche dei due protagonisti della mostra ma che si intreccia anche in un rapporto intimo e personale, coltivato negli anni e che ha influenzato le loro rispettive ricerche.

Un confronto che non diviene mai contrasto, anzi un’arricchimento che pone lo spettatore di fronte a una prospettiva mai raccontata del rapporto tra i due artisti. Grazie al reperimento di materiali d’archivio è stato possibile ricostruire le radici della loro relazione. Il corpo di lavori presenti in esposizione vede il suo primo nucleo in un gruppo di fotografie di paesaggio realizzate da Mario Giacomelli, ereditate da uno dei curatori della mostra, Alessandro Sarteanesi, dedicate dall’autore a Nemo Sarteanesi. Prende piede da qui l’indagine sui materiali d’archivio della Fondazioni Burri dove vengono rintracciate altre fotografie che Giacomelli stesso dedica all’artista originario di Città di Castello.

Un’amicizia forte che mette in luce non solo le similitudini umane di Burri e Giacomelli ma che fa da filo conduttore nell’osservazione di due ricerche parallele, che mostrano anche un’affine sensibilità del loro sguardo sul mondo. Sulla base di un comune sentire e di vedere la natura, Giacomelli e Burri rielaborano il paesaggio fino a creare composizioni che appaiono quasi totalmente astratte.

La contemporaneità dell’esposizione si coglie proprio nell’omogeneità di due indagini che sembrano collimare perfettamente, compensando le lacune l’una dell’altra. Il rapporto tra arte moderna e fotografia rimane ancora oggi uno dei terreni più analizzati dagli artisti di oggi e con la mostra Fotografia e immaginario materico, aperta al pubblico fino al 6 febbraio 2022, il MAXXI contribuisce a fornire nuovi spunti e interrogativi al contemporaneo.

Nelle fotografie di Mario Giacomelli delle serie Metamorfosi della Terra, Presa di coscienza sulla natura, Storie di Terra, realizzate tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’80, i campi arati, la morfologia del territorio marchigiano, il contrasto tra terra e cielo, si trasformano in un linguaggio di geometrie astratte, che parla del lavoro dell’uomo e del suo rapporto con la natura, dell’effetto dell’inesorabile trascorrere del tempo sulle cose, e della fotografia come strumento di ricerca per dare un senso ed una forma alla complessità del reale.

Nelle grafiche e nelle opere multi materiche di Burri che nel percorso espositivo incontrano le fotografie di Giacomelli, la forza della composizione organizza l’energia della materia. Le possibilità offerte dalla sperimentazione grafica, seppur esplorate con modalità diverse sul piano tecnico e concettuale, portano i due autori a proporre un’idea di paesaggio dove realtà esteriore ed interiore sono profondamente intrecciate.

La conversazione tra i protagonisti dell’esposizione acquisisce ancora più potenza emotiva grazie alle dediche che si possono osservare nel retro delle fotografie di Giacomelli. È una trama quelle che tessono i curatori della mostra Marco Pierini e Alessandro Sarteanesi, dentro la quale non solo vive una riflessione sull’arte ma anche sull’esistenza umana che pur nella divergenza dei medium, vive nei punti di tangenza delle sensibilità dei due grandi maestri che vengono raccontati al MAXXI.

Info: https://www.maxxi.art

Mario Giacomelli e Alberto Burri,Fotografia e Immaginario Materico,

a cura di Marco Pierini e Alessandro Sarteanesi

3 dicembre 2021 – 6 febbraio 2022

MAXXI, Via Guido Reni, 4a, Roma