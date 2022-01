La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con un budget complessivo di oltre 3 milioni di euro, lancia la seconda edizione del PAC – Piano per l’Arte Contemporanea, l’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione di opere d’arte destinate al patrimonio pubblico italiano.

Tra gli obiettivi a cui puntare, attraverso lo stanziamento dei seguenti fondi, il Ministero della Cultura vuole incoraggiare l’incremento delle collezioni pubbliche dedicate all’arte e alla creatività contemporanea. Oltre a questo, il progetto desidera sostenere le committenze di nuove opere di artisti viventi, anche site-specific, e in ultimo incrementare le collezioni pubbliche, incentivando buone pratiche nell’ambito della progettazione, programmazione, gestione e curatela.

Un tentativo che nasce quindi dalla necessità di riallineare con il panorama internazionale la creatività contemporanea a tutto tondo. Risanare le carenze che in questi hanno hanno in molti casi messo in ginocchio le realtà più fragili è prioritario nella prospettiva di rendere il paese un organo alla pari con le altre realtà europee. «Il sostegno statale alla creatività contemporanea è un segno importante della vicinanza alla produzione artistica dei nostri giorni. Con il PAC 2021 il Ministero della Cultura procede lungo il percorso intrapreso vent’anni fa, con la Legge 29 del 2001, che istituì il Piano dell’Arte Contemporanea. – Dichiara il Ministro della Cultura Dario Franceschini – Quest’anno ricorre il ventennale della prima edizione del 2002, un lungo cammino che ha permesso di incrementare sensibilmente il patrimonio pubblico di arte contemporanea».

Ministro della Cultura, Dario Franceschini

La seconda edizione del PAC prende forma grazie al lavoro congiunto degli organi ministeriali e quello della Direzione Generale Creatività Contemporanea che oggi vede alla sua guida Onofrio Cutaia. La ricerca dell’eccellenza italiana e la valorizzazione del prestigioso patrimonio di cui il paese dispone sono tra le priorità, in questo 2022, a cui il MiC si impegna di prestare particolare attenzione. Nel 2021 sono già stati attivati progetti importanti, capaci di portare in alto i profili italiani nel mondo: Iniziative come l’Italian Council, il Premio New York che ha portato agli occhi della Grande Mela il talento di otto giovani artisti connazionali, il progetto Cantica21 negli istituti italiani di cultura sparsi per tutto il globo e in ultimo, non certo per importanza, l’intervento alla Biennale di Venezia, curata da Cecilia Alemani, che sarà pronto per essere aperto al pubblico nell’aprile di quest’anno.

Il direttore generale di Creatività contemporanea commenta con soddisfazione il risultato attualmente raggiunto: «Questa seconda edizione rinnova l’impegno della Direzione Generale nel potenziare il sostegno e la promozione della creatività italiana contemporanea. Dopo il positivo riscontro del PAC 2020, abbiamo confermato anche per il PAC 2021 le tre linee di azione che sono strumenti fondamentali sia per supportare il lavoro degli artisti, sia per permettere ai luoghi della cultura italiani di incrementare il patrimonio, aprendosi anche a nuovi linguaggi»

Per poter avere accesso ai fondi messi a disposizione sarà necessario inviare entro il 12 aprile 2022 la propria proposta nel dettaglio, al fine di essere valutata da una giuria nominata dal MiC. Con l’annuncio della seconda edizione del PAC viene inoltre inaugurato il nuovo portale online che diventerà lo strumento unico per accedere e partecipare agli avvisi pubblici della Direzione Generale Creatività Contemporanea.

Info: https://www.beniculturali.it/ente/direzione-generale-creativita-contemporanea