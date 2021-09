L’attesa è finita: dopo due anni di stop provocati dall’emergenza pandemica, torna (in presenza) Romics, giunto alla 27sima edizione, che spegne le venti candeline. Dal 30 settembre al 3 ottobre alla Fiera Roma, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games – il manifesto è stato realizzato da Arianna Rea, disegnatrice Disney e illustratrice – si “riappropria” dei suoi spazi. E sarà un grande reboot: quattro padiglioni (con oltre 200 espositori) e altrettanti giorni di kermesse dove potersi immergere nei mondi della creatività, dal fumetto all’illustrazione, dalla narrativa al cinema con le novità del settore, le case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i gadget, i videogiochi e gli incontri con autori, editori, influencer e talent. Numerosi, anche quest’anno, gli appuntamenti in agenda, come “Fumetti alla pari”, il focus sulle opportunità nel fumetto per le autrici. Interverranno Laura Scarpa (autrice, editrice, esperta del settore, storica del fumetto), Rita Petruccioli (autrice, illustratrice e curatrice di progetti ed eventi legati alla nona arte), Sonno – alias Michela Rossi – giovane autrice di storie fulminanti. E ancora, l’incontro “Sfida agli stereotipi di genere, la matita diretta e spiazzante di Fumettibrutti” con protagonista Josephine Yole Signorelli, mentre la necessità di confrontarsi con le questioni ambientali emerge con forza nel talk ironico (ma scientifico) “Gli animali, i veri supereroi”, al quale interverranno Sio (creatore di Scottecs), il fumettista Lorenzo de Felici e Graziano Ciocca (autore e divulgatore scientifico). E ancora, “Le trasformazioni nel fumetto”, circoscritta riflessione sui cambiamenti vissuti dal fumetto italiano negli ultimi anni, con gli interventi della disegnatrice Elena Casagrande, del fumettista Lorenzo Ghetti e di Ariel Vittori (co-fondatrice e presidente di Attaccapanni Press). Grande spazio dedicato ad autori e autrici nell’Artist Alley, ai cosplayers, alle attività, ad eventi speciali, a entertainment digitale, e-sport, game e divertimento. «Il nostro Festival si pone come luogo di confronto e di incontro», spiega Sabrina Perucca, direttore artistico di Romics.

