Come dimenticare di quando, durante la vendita all’asta dell’opera d’arte girl with baloon dello street artist Banksy, si è potuto assistere ad una vera e propria performance (quantomeno è in questo modo che molti hanno voluto considerarla) che si sarebbe conclusa con la sua totale distruzione.

L’opera, originariamente integra, consiste in uno stencil utilizzato dall’artista della periferia londinese che proprio nei pressi della capitale britannica ha dato inizio alla sua personale carriera di contestatore. Lui stesso avrebbe dichiarato di non utilizzare mai più quello stampo, non permettendo, di conseguenza, la riproduzione consenziente della silhouette della bambina che si vede portare via dal vento un palloncino rosso che tiene tra le sue piccole mani.

Durante la battitura dell’opera avvenuta nel 2018, organizzata dalla casa d’aste Sotheby’s, una tra le creazioni più iconiche di Banksy è rimasta vittima di un ingegnoso gesto di scherno verso l’intero sistema dell’arte. Un tagliacarte all’interno della cornice in stile vittoriano che proteggeva l’opera è stato azionato, probabilmente da remoto o da un collaboratore dello stesso artista, proprio durante la chiamata del battitore alla migliore offerta da parte del pubblico potenzialmente interessato all’acquisto.

Nonostante la sua semidistruzione – l’opera infatti è stata danneggiata solo per metà a causa il malfunzionamento del sadico strumento – l’acquisto è stato portato a termine per la cifra di 1.1 milioni di sterline.

Girl with baloon però tornerà ad ascoltare il suono del martello del battitore: sarà la protagonista di una sessione di vendita organizzata nuovamente dalla casa d’aste britannica Sotheby’s.

Il 14 ottobre 2021 l’opera potrà essere acquistata durante una sessione di vendita organizzata nuovamente dalla stessa casa d’aste britannica. Le aspettative per il grado di concorrenza degli acquirenti sono altissime e già fioccano le cifre a sei zeri che saranno con tutta probabilità raggiunte per ottenere un vincitore della futura gara.

Come è solito succedere all’interno del sistema dell’arte ciò di cui si parla maggiormente equivale a ciò che sarà più interessante per gli investitori. Le opere di Banksy abbagliano la stampa e gli appassionati d’arte ogni volta che vengono rivelate e il personaggio dello street artist avvolto nell’anonimato continua ad affascinare un pubblico che non ha nessuna intenzione di lasciarlo nell’ombra nel prossimo futuro.

Il modello d’azione dello street artist britannico funziona: il suo nome è sulla bocca di tutti e di conseguenza le sue quote di mercato non arrestano la loro ascesa.

La sua lotta contro il sistema dell’arte rimane sempre sospesa su quel sottile filo che rende difficile distinguere se tutto si possa ridurre ad una geniale trovata di marketing o inalzare ad una infaticabile guerra santa contro i meccanismi che hanno determinato una conversione dell’arte a mero strumento di speculazione.

info : https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/contemporary-art-evening-auction-2?locale=en