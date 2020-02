Gli artisti del collettivo Basement hanno inaugurato sabato scorso la loro mostra con gli studio visit a Fondamenta, lo spazio espositivo di Inside Art, dove li abbiamo ospitati per installare i loro atelier. Loro sono Margherita Giordano, Giovanni Longo, Mattia Morelli e Giulia Spernazza e hanno messo in piedi una mostra energica e raffinata, nella quale hanno potuto raccontarsi attraverso le loro opere. Non mancava nulla: dalla pittura al disegno, dalla scultura all’installazione fino alla fotografia. Fino all’8 marzo è possibile andarla a vedere.

Per leggere l’articolo sulla mostra clicca qui.

Fondamenta gallery, via Arnaldo Fraccaroli (angolo via Guglielmo Stefani).