“DATA SET GO!”, la nuova bussola per orientarsi nel mondo dell’information design

Il saggio di Francesco Paolo Incantalupo, edito da Efesto, svela l’importanza crescente del design dell’informazione nella società contemporanea

In un’epoca in cui i dati sono ovunque ma la loro comprensione non è affatto scontata, DATA SET GO! Guida introduttiva all’information design di Francesco Paolo Incantalupo si presenta come una guida essenziale per chi desidera esplorare l’equilibrio tra teoria, pratica e visione progettuale. Pubblicato da Edizioni Efesto nella collana Circuli Dimensio, il volume esplora con approccio multidisciplinare le origini, le forme e le prospettive future di una disciplina ormai centrale nella comunicazione visiva.

L’autore, docente di InfoDesign System e Graphic Design 1 presso la RUFA e il Quasar Institute for Advanced Design, costruisce un racconto che parte dalle rappresentazioni rupestri fino ad arrivare alle sofisticate visualizzazioni digitali e interattive. Un percorso che dimostra come l’esigenza di rappresentare l’informazione abbia sempre accompagnato l’evoluzione dell’essere umano, diventando oggi un linguaggio universale capace di coniugare scienza, estetica e narrazione.

Il libro si distingue infatti per l’equilibrio tra approfondimento teorico e dimensione pratica, alternando riflessioni sulla relazione tra funzione e forma, le dinamiche percettive e il ruolo dell’immagine, a casi studio e interviste con figure di spicco del settore come la progettista Giorgia Lupi, l’information designer Federica Fragapane, il graphic designer Manuel Bortoletti e l’artista Mauro Martino, che nella sua ricerca indaga l’impatto dell’intelligenza artificiale sul design. La prefazione è affidata al giornalista e graphic designer Stefano Cipolla, mentre la postfazione del docente di Information Design Guido Lombardo chiude il volume con una riflessione sul futuro della cultura del dato.

Con un linguaggio chiaro e rigoroso, Incantalupo non si limita a fornire strumenti tecnici, ma invita a ripensare il modo in cui costruiamo e interpretiamo il mondo attraverso i dati. L’information design emerge così come una pratica culturale e sociale, capace di rendere visibile la complessità e di restituire al lettore un senso critico e creativo del vedere. Già premiato con il Gold Prize agli European Design Awards 2025 per il progetto RUFA — AR22, Incantalupo conferma con DATA SET GO! la sua capacità di intrecciare ricerca, progettazione e divulgazione, offrendo una guida indispensabile tanto per i professionisti quanto per gli studenti e i curiosi della comunicazione visiva.

Il 6 novembre da Spazio Sette Libreria a Roma, l’autore presenta il libro in dialogo con Stefano Cipolla. Qui il link per prenotarsi all’evento.
Il 28 novembre a Palazzo delle Esposizioni, avrà luogo la presentazione del volume con Stefano Cipolla e Manuel Bortoletti in dialogo con l’autore.

