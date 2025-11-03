“DATA SET GO!”, la nuova bussola per orientarsi nel mondo dell’information design

In un’epoca in cui i dati sono ovunque ma la loro comprensione non è affatto scontata, DATA SET GO! Guida introduttiva all’information design di Francesco Paolo Incantalupo si presenta come una guida essenziale per chi desidera esplorare l’equilibrio tra teoria, pratica e visione progettuale. Pubblicato da Edizioni Efesto nella collana Circuli Dimensio, il volume esplora con approccio multidisciplinare le origini, le forme e le prospettive future di una disciplina ormai centrale nella comunicazione visiva.

L’autore, docente di InfoDesign System e Graphic Design 1 presso la RUFA e il Quasar Institute for Advanced Design, costruisce un racconto che parte dalle rappresentazioni rupestri fino ad arrivare alle sofisticate visualizzazioni digitali e interattive. Un percorso che dimostra come l’esigenza di rappresentare l’informazione abbia sempre accompagnato l’evoluzione dell’essere umano, diventando oggi un linguaggio universale capace di coniugare scienza, estetica e narrazione.

Il libro si distingue infatti per l’equilibrio tra approfondimento teorico e dimensione pratica, alternando riflessioni sulla relazione tra funzione e forma, le dinamiche percettive e il ruolo dell’immagine, a casi studio e interviste con figure di spicco del settore come la progettista Giorgia Lupi, l’information designer Federica Fragapane, il graphic designer Manuel Bortoletti e l’artista Mauro Martino, che nella sua ricerca indaga l’impatto dell’intelligenza artificiale sul design. La prefazione è affidata al giornalista e graphic designer Stefano Cipolla, mentre la postfazione del docente di Information Design Guido Lombardo chiude il volume con una riflessione sul futuro della cultura del dato.

Con un linguaggio chiaro e rigoroso, Incantalupo non si limita a fornire strumenti tecnici, ma invita a ripensare il modo in cui costruiamo e interpretiamo il mondo attraverso i dati. L’information design emerge così come una pratica culturale e sociale, capace di rendere visibile la complessità e di restituire al lettore un senso critico e creativo del vedere. Già premiato con il Gold Prize agli European Design Awards 2025 per il progetto RUFA — AR22, Incantalupo conferma con DATA SET GO! la sua capacità di intrecciare ricerca, progettazione e divulgazione, offrendo una guida indispensabile tanto per i professionisti quanto per gli studenti e i curiosi della comunicazione visiva.

Il 6 novembre da Spazio Sette Libreria a Roma, l’autore presenta il libro in dialogo con Stefano Cipolla. Qui il link per prenotarsi all’evento.

Il 28 novembre a Palazzo delle Esposizioni, avrà luogo la presentazione del volume con Stefano Cipolla e Manuel Bortoletti in dialogo con l’autore.