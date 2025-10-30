Il bivacco rosso audace sulle Alpi Orobie sfida le vette

In un paesaggio montano dominato da grigi rocciosi e bianchi di neve, la comparsa di una struttura rossa accesa appare quasi uno sberleffo alla quiete della natura. È questa l’impressione che restituisce il nuovo bivacco lungo l’Alta Via delle Orobie Bergamasche, un rifugio in quota che non si limita a sopravvivere ai rigori della montagna ma li trasforma in elemento estetico.

In un territorio dove il vento, i geologi e il silenzio sono i veri abitanti, sorge il nuovo Bivacco Aldo Frattini, inaugurato in Val Seriana: una struttura essenziale e visionaria, che trasforma il concetto stesso di rifugio alpino. Lo firmano GAMeC e CAI Bergamo, all’interno del progetto Pensare come una montagna – Il Biennale delle Orobie a cura di Lorenzo Giusti: un’iniziativa che intende portare la cultura e l’arte contemporanea in alta quota, dove raramente arrivano altro che la neve e la contemplazione.

L’ispirazione affonda nelle ricerche radicali degli anni Settanta, in particolare in Shelter di Lloyd Kahn e Bob Easton, manifesto delle forme di abitare leggere, autocostruite e temporanee, e nelle teorie di Stewart Brand e Frank Duffy, che descrivono l’architettura come un organismo vivo, mutevole, composto da strati che cambiano nel tempo.

Il valore paesaggistico delle Alpi Orobie è chiarissimo: vallate profonde, pascoli d’alta quota, cime selvagge e ambienti protetti rendono il territorio ideale per esperienze di immersione nella natura. Il bivacco roccia quindi non è un’appendice fine a sé stessa, ma parte integrante di un ecosistema che chiede rispetto e consapevolezza. Il progetto architettonico è stato affidato a EX., laboratorio di ricerca che incrocia architettura, paesaggio e tecnologia sostenibile, in collaborazione con Ferrino, storica azienda torinese specializzata in tende da spedizione. L’architettura del bivacco, che colpisce per il suo colore vivo e per la sua essenzialità, risponde alle condizioni estreme: altitudine, vento, neve e isolamento impongono soluzioni funzionali, resilienti e minimaliste.

Al tempo stesso, la cromia dona riconoscibilità e visibilità, qualità importanti quando la montagna cambia volto con il meteo. In questo contesto, la struttura non è solo ricovero ma anche simbolo di una relazione intensa tra uomo e natura: si tratta infatti della prima architettura tessile d’emergenza permanente in ambiente alpino. Un esperimento che rovescia il paradigma: non un edificio “fisso” nel paesaggio, ma una presenza leggera, reversibile, quasi una tenda evoluta capace di fondere sperimentazione e memoria dell’alpinismo.

Inoltre, grazie a un sistema integrato di sensori, il campeggio diventa anche un dispositivo intelligente: raccoglie e trasmette in tempo reale dati ambientali – temperatura, umidità, pressione, condizioni atmosferiche – alla sede della GAMeC in città. In questo modo, tra la montagna e il contesto urbano si attiva un dialogo continuo, un flusso di informazioni che trasforma il rifugio in una interfaccia sensibile tra natura e cultura contemporanea.

All photos: courtesy GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo Ph. @Tomaso Clavarino