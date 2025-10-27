A Phoenix il riscaldamento globale si combatte con l’arte

Phoenix è la capitale dell’Arizona, una città famosa per il clima desertico dalle temperature elevate, dove le massime si aggirano tra i 40 e i 45 gradi. In questa realtà, tra le più popolate degli Stati Uniti, il riscaldamento globale appare una minaccia ancora più concreta alla vita. Per rispondere ad un appello di aiuto, la città ha lanciato un’iniziativa: ¡Sombra! Experiments in Shade, un’opera temporanea di nove tendoni, adibiti negli spazi pubblici, a disposizione dei cittadini fino al 31 ottobre. Un’installazione dal forte carattere sociale e artistico realizzata da Jessica Arias.

La struttura ombreggiante dal nome Reflections of Sunnyslope è ispirata al monte Sunnyslope, una grande collina rocciosa che si trova proprio a Phoenix in Arizona. Quest’opera rappresenta uno spazio di ritrovo sociale caratteristico, un rifugio sicuro dal caldo, in cui i visitatori possono trovare sollievo dal sole e contemplare il panorama circostante.

Il progetto, finanziato dalla Bloomberg Philantropies Public Art Challenge, incoraggia a trovare delle soluzioni contro i problemi sociali e urbani attraverso soluzioni creative ed artistiche. In questo caso l’installazione presenta una tela capace di resistere ai raggi UV e delle vernici termoisolanti: sono state effettuate delle misurazioni e la differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno della tenda è di ben nove gradi. Ad arricchire l’iniziativa c’è uno speciale contributo locale, perché appesi alle tende ci sono dei disegni realizzati dai cittadini.

Chi è Jessica Arias

Jessica Arias è un’architetta paesaggista di New York che sostiene fortemente l’arte pubblica come strumento di costruzione della comunità. Le sue opere si ispirano alla scultura minimalista e alla pittura paesaggistica dell’epoca romantica. In particolare, quest’opera presenta uno spiccato mimetismo architettonico del paesaggio e un carattere fortemente interattivo, poiché invita la comunità a riflettere sul contesto climatico e paesaggistico che li coinvolge. «Sunnyslope, come suggerisce il nome, è caratterizzato dal suo ambiente naturale: il sole, le montagne e il canale – ha commentato l’artista – quest’opera d’arte nascerà da una collaborazione tra vicini, che rifletteranno su come l’ambiente naturale definisca la loro comunità».