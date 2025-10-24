Tra i più influenti artisti del XX secolo, Andy Warhol, è stato un pittore, grafico, illustratore, scultore, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo, regista, direttore della fotografia e attore statunitense, nonché figura predominante del movimento della Pop art. Proprio in onore dell’artista, l’azienda Piaget ha presentato una nuova versione del suo celebre orologio Black Tie, rinominato Andy Warhol in onore dell’artista che lo indossava. Questa riedizione segna un’importante collaborazione tra la maison svizzera e la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, consolidando il legame, non poi così inusuale, tra arte e orologeria.

Il nuovo Andy Warhol presenta una cassa in oro bianco da 45 mm con un raffinato motivo Clou de Paris, una lavorazione guilloché che conferisce profondità e luminosità alla superficie. Il quadrante è realizzato in meteorite blu, un materiale raro che mostra le caratteristiche striature di Widmanstätten, tipiche dei meteoriti. Le lancette dauphine e gli indici applicati completano il design elegante e sobrio dell’orologio. All’interno, batte il calibro automatico Piaget 501P1, un movimento di manifattura che offre una riserva di carica di 60 ore. Il fondello è a vite e l’orologio è impermeabile fino a 30 metri, che lo rende adatto all’uso quotidiano.

Parallelamente, Piaget ha svelato anche una seconda versione ancora più artistica, la Andy Warhol Collage Limited Edition, limitata a soli 50 esemplari nel mondo. In questo modello, il design esplora il linguaggio visivo dell’artista americano con un quadrante in marqueterie di pietre dure, combinando onice nero, serpentino giallo, crisoprasio verde e opale rosa in un collage cromatico che richiama le opere più iconiche di Warhol. La cassa, in oro giallo 18 carati, presenta lo stesso design a cuscino del modello Clou de Paris, ma con un’anima ancora più audace e sperimentale. Anche questa versione è animata dal calibro automatico 501P1 e rappresenta una perfetta fusione tra artigianato, creatività e lusso contemporaneo.