Il Princeton University Art Museum nel New Jersey è una realtà che vanta una lunga storia. Le opere presenti all’interno si alternano tra antiche collezioni greche e romane, fino a più recenti opere contemporanee. Fondato 143 anni fa, il museo statunitense ha oggi una nuova sede, costruita a partire dal 2021. A firmarla è stato l’architetto di fama internazionale David Adjaye, britannico di origine ghanese, protagonista di molti progetti architettonici in tutto il mondo: dalla Skolkovo School of Management di Mosca, il Museo di Arte Contemporanea di Denver agli edifici Ideas Store a Londra. Con questa sua nuova veste, il museo riaprirà il 31 ottobre con una celebrazione di 24 ore.

Dal College of New Jersey a oggi

In passato il nome del museo era College of New Jersey e la prima opera d’arte accolta nei suoi spazi risale al 1750. Si trattava di un ritratto a figura intera di Jonathan Belcher, governatore del New Jersey: da qui il Collega ha cominciato ad accogliere una serie di dipinti e ritratti che però furono distrutti durante la battaglia di Princeton del 1777.

Solo dal 1882 il museo fu formalmente creato, con Allan Marquand come primo direttore. Da lì in avanti l’attività di collezione riprese in maniera considerevole, tra manoscritti, mosaici, rotoli, dipinti e fotografie. La varietà è relativa anche all’origine delle opere, non solo arte americana, ma anche africana, antica, bizantina, islamica, precolombiana, moderna e contemporanea.

Il progetto di David Adjaye

Il nuovo museo prevede una dimensione maggiore. Con la supervisione del direttore James Steward, Adjaye ha realizzato una struttura di 13.700 metri quadrati, i cui lavori di costruzione sono iniziati a fine 2021. Non è stato dichiarato nello specifico il budget di tali lavori. Il progetto del nuovo museo prevede nove padiglioni, connessi tra di loro, di cui sette per le gallerie, uno per studi di restauro e infine uno per una biblioteca. La dimensione delle gallerie non è identica per tutte, alcune sono di 13 metri quadrati, altre di 370, mentre l’altezza dei soffitti invece è massimo di 5,5 metri.

Le mostre inaugurali rimarranno aperte per circa sei mesi, poi i curatori inizieranno a modificare alcune esposizioni, tenendo in mostra i pezzi più importanti. Una grande sala centrale presenta scenografici archi rampanti: lo spazio può ospitare fino a 265 persone.

