A metà tra museo e rito collettivo, Fata Morgana: memorie dall’invisibile è la nuova grande mostra promossa dalla Fondazione Nicola Trussardi negli spazi storici di Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, nel cuore del Quadrilatero della Moda milanese. Curata da Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini, l’esposizione sarà visitabile gratuitamente dal 9 ottobre al 30 novembre 2025, presentando una straordinaria selezione di 286 opere che attraversano due secoli di arte visionaria, mistica e alternativa.

La mostra nasce in relazione diretta con la storia e le collezioni di Palazzo Morando, un tempo residenza della contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini, figura eclettica della Milano di fine ‘800, collezionista di libri esoterici, appassionata di spiritismo e fautrice di una cultura ai margini. A rendere speciale il progetto è l’idea di non cercare di dimostrare l’esistenza del soprannaturale, ma interrogare i confini della conoscenza e dell’immaginazione, riflettendo su come ciò che è stato considerato marginale abbia spesso anticipato le trasformazioni più profonde dell’arte e della società. le zone d’ombra della cultura e le potenzialità del pensiero visionario.

Nel percorso espositivo tracce di un mondo nascosto

Il percorso di Fata Morgana: memorie dall’invisibile si articola in otto sezioni tematiche, concepite come i capitoli di un grande atlante del mistero, in cui opere storiche e contemporanee dialogano tra loro all’interno degli ambienti ricchi di storia di Palazzo Morando. Ogni sezione approfondisce un aspetto specifico del rapporto tra arte e invisibile: dagli Spiriti guida delle medium ottocentesche come Georgiana Houghton e Annie Besant, fino ai Corpi senz’organi, che indagano le metamorfosi dell’identità attraverso pratiche rituali e visioni postumane.

Chiara Fumai The Book of Evil Spirits, 2015. Courtesy Archivio Chiara Fumai

Tra i nuclei centrali, troviamo Il messaggio automatico, che esplora il legame tra arte e inconscio nel Surrealismo, e Fiori di carne, che interpreta l’astrazione in chiave femminista e corporea. Lungo il cammino emergono figure visionarie come Hilma af Klint, Emma Kunz, Carol Rama, Chiara Fumai, Andra Ursuţa, fino a una generazione più giovane di artiste e artisti che ridefiniscono la spiritualità nell’arte contemporanea. Il piano nobile del palazzo ospita sezioni come Immagini primordiali e Simulacra, dove memoria storica e linguaggi tecnologici si intrecciano in un dialogo tra passato e presente. Complessivamente, il percorso offre un’esperienza immersiva che sfida la razionalità e invita il pubblico a esplorare nuovi territori della percezione e del pensiero.



Diego Marcon, La Gola, 2024 (still), © Diego Marcon Courtesy the Artist; Sadie Coles HQ, London; Galerie Buchholz, Berlin/Cologne/New York; Kunstverein Hamburg; Kunsthalle Wien; and Centre d’Art Contemporain Genève for BIM ’24



Pierre Klossowski, Le Jeune Ogier dans les bras du Frère Lahire II, 1972. Collezione Bilinelli, Milano Carol Rama

Opera n. 54, 1941,

Collezione privata © Archivio Carol Rama, Torin

Fata Morgana: memorie dall’invisibile, 2025. Installation view of the exhibition conceived and produced by the Fondazione Nicola Trussardi for Palazzo Morando | Costume Moda. Immagine curated by Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum,and Marta Papini.CourtesyFondazione Nicola Trussardi. Ph Marco De Scalzo

Fata Morgana: memorie dall’invisibile

Palazzo Morando – via Sant’Andrea 6, 20121 Milano

Dal 9 ottobre al 30 novembre 2025