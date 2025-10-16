La Kalil House di Frank Lloyd Wright entra nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici

Un capitolo importante nella storia dell’architettura moderna si arricchisce oggi di un riconoscimento ambito: la Toufic H. Kalil House, progettata da Frank Lloyd Wright tra il 1955 e il 1957 su commissione del dott. Toufic e da Mildred Kalil, è stata ufficialmente inserita nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici. Situata a Manchester, nello stato del New Hampshire, la casa Kalil è una delle sette realizzazioni documentate di “casa usoniana”, termine coniato dall’architetto statunitense agli inizi degli anni ’50 per descrivere una serie di residenze modeste, economicamente efficienti e modulari che impiegavano nuove combinazioni di design e materiali come cemento, mattoni e legno.

Al suo interno vi sono elementi originali straordinari: gli arredi disegnati da Wright, le lampade, i tessuti, gli apparecchi da cucina in acciaio inox (quasi tutti originali) e molti materiali d’epoca. Inoltre, possiede 350 finestre rettangolari inserite nella griglia del calcestruzzo, che filtrano una luce diffusa e spezzata in tutta l’abitazione. L’inclusione nel Registro Nazionale è più che un simbolo: segna un nuovo livello di tutela per un’architettura moderna che ha sempre camminato sul filo tra innovazione e sperimentazione. Per gli appassionati di Wright, dell’architettura mid-century e della storia degli edifici moderni, è una conferma che anche le opere meno note, se ben mantenute, possono emergere come patrimoni da custodire.

Il passaggio della Kalil House alla tutela pubblica

La casa è rimasta alla famiglia Kalil per decenni, fino a quando, nel 2019, è stata messa in vendita, con un prezzo richiesto di 850.000 dollari e acquisita dal Currier Museum of Art. Con il riconoscimento storico nazionale, la casa ha così ottenuto lo status di protezione legale che promuove la conservazione e valorizzazione. Il New Hampshire Division of Historical Resources ha sottolineato che la Kalil House possiede un “livello estremamente elevato di integrità”, dato che non sono state apportate modifiche sostanziali nel corso del tempo.

Va notato che l’istituzione statunitense già custodisce un’altra casa ideata da Wright: la Zimmerman House, situata a pochi isolati di distanza. Il possesso di due opere del maestro rende il museo un punto di riferimento unico nel panorama architettonico del New England. Oggi, la visita guidata della Kalil House fa parte dell’offerta museale e consente al pubblico di entrare fisicamente in una dimostrazione coerente del pensiero architettonico di Wright.