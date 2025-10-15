C’è ancora tempo per partecipare alla decima edizione del Premio Internazionale Generazione Contemporanea, promosso dal Luiss Creative Business Center e rivolto ai giovani artisti under 35. Il concorso, ormai punto di riferimento nel panorama dell’arte emergente, invita le nuove generazioni a misurarsi con il linguaggio del presente, offrendo un’occasione concreta di visibilità e crescita professionale. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 20 ottobre 2025, alle ore 12.00, e la partecipazione è gratuita.

Un decennio di giovani visioni

Nato per promuovere il talento e il dialogo tra arte e impresa, il premio mira a valorizzare la ricerca visiva contemporanea e a incrementare la collezione permanente della Luiss Business School. Al vincitore sarà assegnato un premio-acquisto del valore di 4.000 euro, mentre le tre opere finaliste saranno esposte in una mostra collettiva curata dal Collettivo Curatoriale della XV edizione del Master in Art Management della Business School, a testimonianza del legame tra formazione e sperimentazione che caratterizza il progetto.

La notte è il tema della decima edizione

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “la notte”, interpretata come esperienza estetica e simbolica capace di amplificare desideri, pensieri e gesti. L’oscurità diventa così un terreno fertile di ricerca, dove si intrecciano intimità e dimensione sociale, silenzio e rumore, immobilità e movimento. È un invito a esplorare la notte come spazio di immaginazione e rivelazione, come luogo in cui la visione si fa più intensa e personale.

Una giuria d’eccellenza

A valutare le opere sarà una giuria di altissimo profilo, composta da voci autorevoli del panorama artistico, museale e culturale italiano. Ne fanno parte Luca Lo Pinto, curatore d’arte e direttore di spazi dedicati alla ricerca contemporanea; Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese; Cristiana Collu, alla guida della Fondazione Querini Stampalia di Venezia; e Pia Lauro, curatrice indipendente attenta alle nuove pratiche artistiche. Accanto a loro, Domenico Piraina, direttore dell’Area Mostre e Musei Scientifici del Comune di Milano, il giornalista, scrittore e fotografo Roberto Cotroneo, e Luca Pirolo, direttore dell’Area Master della Luiss Business School, insieme a un rappresentante del Collettivo Curatoriale. Un comitato di grande esperienza, chiamato a individuare non solo il talento, ma anche la capacità degli artisti di dialogare con il presente attraverso linguaggi originali e coerenti.

Con Generazione Contemporanea, la Luiss Business School rinnova il proprio impegno nella formazione di una nuova sensibilità artistica e manageriale, aperta al pensiero critico e alla sperimentazione. Un concorso che, anno dopo anno, diventa specchio di una generazione in movimento.

info: businessschool.luiss.it