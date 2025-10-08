Settembre non arriverà mai: la performance di Noemi Piva a Spazio Giallo per Romadiffusa

Nell’ambito della manifestazione Romadiffusa – che ogni anno racconta la capitale contemporanea, accendendo i riflettori sui quartieri della città eterna – Spazio Giallo presenta Settembre non arriverà mai, una performance di e con Noemi Piva, artista visiva e danzatrice, che indaga lo sviluppo del pensiero narrativo durante la crescita. Attraverso una fusione di linguaggi e codici espressivi, l’artista esplora il ruolo del racconto familiare nella costruzione dell’identità, tra memorie tramandate, verità manipolate e voci che riaffiorano dal passato. Un viaggio intimo e corale nei territori della memoria, dove la narrazione diventa corpo, gesto e respiro condiviso.

La performance, firmata da Noemi Piva per coreografie, testi e scene, è accompagnata dal sound design di Lorenzo Minozzi e dalla collaborazione alla scrittura dei testi di Giovanni Onorato. Prodotta da S’ALA, con residenza produttiva presso Marche Teatro, l’opera è stata selezionata per Collagene 2025, progetto a cura di Eleonora Tempesta, in collaborazione con il Primo Municipio di Roma.

L’evento si terrà venerdì 17 ottobre dalle 19:00 alle 22:30 presso Spazio Giallo (Piazza dè Ricci 126/C) e si inserisce nel circuito di Roma Diffusa come momento di dialogo tra arti performative, musica e sperimentazione visiva.

La serata, realizzata in collaborazione con Inside Art, proseguirà con un dj set a cura di ABsG, Leo Benassi, Marais e Nic Siena, confermando la vocazione di Spazio Giallo come luogo di incontro e contaminazione creativa.

Per l’occasione, sarà disponibile al pubblico anche un poster in edizione limitata realizzato da Inside Art per Spazio Giallo. Sul manifesto campeggia la scritta “CONTINUA A BRILLARE”, frase-simbolo che racchiude la visione della galleria: un luogo in cui colore, design e sperimentazione convivono come forze vitali della creatività contemporanea. Un messaggio che dialoga perfettamente con l’identità di Inside Art, rivista da sempre impegnata nel valorizzare i talenti emergenti e nel generare nuovi spazi di luce per l’arte giovane. Con questa collaborazione, Spazio Giallo e Inside Art rinnovano il proprio impegno nel promuovere una cultura dell’arte aperta, condivisa e vitale, in cui la ricerca contemporanea diventa esperienza collettiva.