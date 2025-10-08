Il silenzio della natura secondo Michio Kurose

Gli Eroici Furori arte contemporanea accoglie per la prima volta il fotografo giapponese Michio Kurose con la mostra Mosir – Paesaggi Silenti, curata da Alessia Locatelli. L’iniziativa offre al pubblico un’esperienza visiva meditativa, basata su una connessione profonda tra natura, tecnica analogica e sensibilità estetica. Il nucleo della ricerca di Kurose è la natura in uno stato di sospensione: boschi, nevi, terre silenziose che fluiscono tra confini sfumati, privi di figure umane. La fotografia diventa un modo per ascoltare il paesaggio, non solo per vederlo.

Locatelli accompagna la mostra con un testo che parla di invito alla contemplazione profonda, radicata nella fotografia analogica e nella cura del processo di stampa. «Nel vasto panorama della fotografia contemporanea, il lavoro fotografico di Michio Kurose si distingue come un delicato omaggio alla bellezza intrinseca della natura, un invito a una contemplazione profonda che affonda le radici nella tradizione della fotografia analogica – si legge nel testo della curatrice. Attraverso la maestria della stampa in camera oscura, egli non si limita a catturare immagini, ma crea un’esperienza visiva che invita l’osservatore a immergersi in un dialogo intimo con il mondo naturale».

Tra estetica orientale e approccio tecnico

L’approccio di Kurose richiama alcuni tratti della sensibilità estetica orientale: la sottrazione, la ricerca del vuoto, l’attenzione al silenzio. L’assenza di elementi umani rende l’immagine un invito a un’immersione contemplativa in cui il paesaggio si fa interiore, “naviga dentro il nostro proprio essere”.

Da un punto di vista tecnico, la fotografia del silenzio – specie in ambienti notturni o quando la luce è scarsa – punta su bilanciamento, lunghe esposizioni, controllo della luminosità residua e scelta tra bianco e nero o cromia delicata. In questi contesti, l’equilibrio tra buio, luce e movimenti impercettibili diventa parte fondamentale dell’opera visiva.