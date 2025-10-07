Invitata dalla Estorick Collection per il ciclo Interventions, Marinella Senatore porta a Londra, dal 15 ottobre al 16 novembre 2025, un progetto che intreccia memoria, azione e comunità. La sua pratica, da sempre centrata sulla dimensione collettiva, si confronta questa volta con le opere della collezione permanente londinese – un corpus dedicato al modernismo italiano – dando vita a un dialogo trasversale tra linguaggi e tempi storici. Il risultato è un racconto visivo in cui la forza del gesto politico si traduce in forma estetica, rinnovando l’idea stessa di partecipazione.

Al centro dell’esposizione si trova la serie It’s Time to Go Back to the Street, una sequenza di disegni che evocano la vitalità dei movimenti sociali e la loro coreografia urbana. Le figure di Senatore, ridotte a segni essenziali e posture archetipiche, mescolano suffragette edoardiane e manifestanti contemporanei in un’unica narrazione corale. Ogni linea diventa eco di un canto civile, un frammento di protesta che attraversa i secoli per riaffermare la potenza del corpo come strumento politico.

Accanto a questi lavori, una nuova serie di disegni dedicati alla Divina Commedia amplia il campo semantico del progetto: Dante è riletto attraverso lo sguardo dell’artista come pellegrino dell’impegno, figura che attraversa l’oscurità per ritrovare la luce collettiva. L’intervento si completa con installazioni al neon e striscioni luminosi — dispositivi visivi e performativi che traducono slogan e desideri in pura energia simbolica. L’intera operazione, sostenuta dal Consolato Generale d’Italia a Londra, si inserisce in una riflessione più ampia sulla possibilità di un’arte come azione condivisa, in cui la folla, come già accadeva nei manifesti futuristi di Boccioni, Carrà e Severini, diventa protagonista della scena moderna.