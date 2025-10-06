Torino guarda al futuro: la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo celebra trent’anni di arte e visioni

Dal 28 ottobre 2025 all’8 marzo 2026, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo celebra trent’anni di attività con la mostra News from the Near Future, curata da Bernardo Follini ed Eugenio Re Rebaudengo. Un progetto diffuso tra la sede torinese della Fondazione e il Museo Nazionale dell’Automobile, che ripercorre tre decenni di ricerca artistica attraverso oltre cento opere della Collezione Sandretto Re Rebaudengo.

Fondata nel 1992 e dal 1995 in dialogo costante con la Fondazione, la Collezione è divenuta un vero laboratorio del contemporaneo, specchio di mostre, collaborazioni e committenze che hanno segnato la storia recente dell’arte. Nelle sale si alternano opere storiche e lavori inediti, insieme a una sezione-archivio che restituisce la memoria dei trent’anni dell’istituzione.

Il percorso spazia tra video, scultura, fotografia, installazione e pittura, riunendo artisti come Doug Aitken, Steve McQueen, Urs Fischer, Cindy Sherman e Glenn Brown. L’obiettivo non è ricostruire una cronologia, ma proporre un archivio visivo e affettivo, un racconto delle tensioni e dei linguaggi che hanno attraversato il nostro tempo.

© Giorgio Perottino

La collaborazione con il MAUTO si concretizza nel progetto Convergenze, curato da Giacinto Di Pietrantonio, che inserisce alcune opere della Collezione nel percorso permanente del museo, rinnovandone la narrazione e mettendo in dialogo arte e automobile come simboli complementari di cultura e contemporaneità.

Il titolo, ispirato a una videoinstallazione di Fiona Tan del 2003, diventa metafora di un archivio in divenire, dove le opere del passato anticipano visioni future.

Così, News from the Near Future non è solo una mostra celebrativa, ma una riflessione sull’oggi come futuro annunciato, confermando la Fondazione come osservatorio vivo sugli immaginari che ci attendono.