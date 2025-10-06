Martedì 7 ottobre 2025, dalle 18 alle 22, gli spazi di Via Camposampiero 137 a Roma ospitano il secondo appuntamento del programma Campo aperto, un progetto che riattiva la dimensione collettiva della ricerca artistica attraverso mostre, studi visitabili e momenti di confronto. Protagonista della serata è Domingo Milella con la mostra Fuori dall’ombra, un nuovo capitolo del suo percorso fotografico dedicato alla memoria delle origini e alla stratificazione del tempo.

Le immagini di Milella, sospese tra archeologia e visione, portano alla luce segni antichissimi incisi nella materia della terra e della roccia, tracce di una preistoria che parla ancora all’uomo contemporaneo. L’artista costruisce così un dialogo tra ombra e luce, tra permanenza e dissolvenza, tra la superficie fotografica e la profondità simbolica del paesaggio. Fuori dall’ombra diventa un’indagine poetica sul gesto originario, su ciò che resta dell’umanità nei suoi segni più remoti.

L’evento si inserisce nel più ampio contesto di Campo aperto #2, che include anche Aniene 1–17, la presentazione del progetto editoriale Mille persone attorno e in torno (2025), e una sessione di studi aperti con la partecipazione di Fabio Barile, Alessandro Dandini de Sylva, Marco Emmanuele, Marie Hervé e Diego Miguel Mirabella. Un’occasione per entrare negli atelier e conoscere da vicino le ricerche di artisti attivi nella Capitale, in un momento di condivisione e riattivazione dello spazio come luogo vivo di dialogo e produzione.