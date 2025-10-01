Non sono soltanto oggetti, ma frammenti di memoria culturale. La prossima asta organizzata da Propstore, la celebre casa britannica specializzata in memorabilia musicali, promette di attrarre collezionisti da ogni parte del mondo. Tra i lotti in catalogo spiccano infatti i celebri occhiali tondi modello Windsor Glasses appartenuti a John Lennon, accessorio che ha segnato in maniera indelebile l’immagine del musicista e che oggi si prepara a diventare un trofeo dal valore affettivo oltre che economico.

All’asta un mito degli anni ’60 e ’70

Questi occhiali accompagnarono Lennon fino all’inizio del 1974, un periodo che l’artista stesso definì con ironia e amarezza il suo lost weekend: mesi di eccessi, disordini e allontanamento da Yoko Ono. Non a caso, una delle ultime tracce documentate di quell’oggetto risale a un episodio burrascoso avvenuto a Los Angeles, quando l’ex Beatle, alterato dall’alcol, fu protagonista di una rissa durante uno spettacolo dei comici Smothers Brothers. In quella confusione gli occhiali andarono persi, per riemergere soltanto oggi come reliquia capace di restituire l’eco di un’epoca. Stimati tra le 150 e le 300mila sterline, non rappresentano solo un feticcio di collezionismo ma il segno tangibile di come lo stile personale di Lennon sia diventato parte integrante della sua eredità artistica: un’immagine che dal 1967 in poi – dalle riprese di How I Won the War fino alla copertina di Mind Games – ha contribuito a rendere inconfondibile il suo volto.

Non solo John Lennon: anche altri cimeli in vendita

Se gli occhiali di Lennon incarnano il mito, il catalogo dell’asta non manca di altre presenze memorabili. Tra i cimeli dei Beatles figurano poster originali, cartoline autografate e persino un frammento di stoffa decorato a matita dalla mano dello stesso musicista. Ma la Music Memorabilia Live Auction si spinge oltre, toccando altre icone del rock: tre chitarre appartenute a Noel Gallagher, tra cui la Gibson ES-355 segnata dall’episodio che sancì la fine degli Oasis, oggi valutata oltre mezzo milione di euro un’opera di Banksy realizzata per la cover di Think Tank dei Blur, una copia autografata di Born to Run di Bruce Springsteen e un paio di occhiali da sole appartenuti a Elvis Presley.

La vendita, che si terrà in presenza a Londra e in simultanea online, appare come un rito di trasmissione, in cui gli oggetti si trasformano in reliquie laiche, capaci di condensare storie, musiche e vite che hanno segnato l’immaginario collettivo.