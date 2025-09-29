Il profilo urbano di Benidorm, già celebre per la densità dei suoi grattacieli che le è valsa il soprannome di “Manhattan del Mediterraneo”, è pronto a cambiare ancora una volta. Entro la fine del 2028 sorgerà infatti la TM Tower, un progetto residenziale destinato a segnare un nuovo record europeo: con i suoi 230 metri di altezza supererà l’InTempo, diventando la torre abitativa più alta del continente e un nuovo punto di riferimento per l’architettura contemporanea sul mare.

La costruzione, affidata agli studi BakPak Architects e Gea Architects, non è pensata come un semplice edificio, ma come un ecosistema verticale. I 64 piani ospiteranno 260 appartamenti di diverse tipologie, dai monolocali agli attici esclusivi, accompagnati da un ventaglio di servizi che trasformano l’abitare in un’esperienza collettiva: piscine, una palestra attrezzata, spazi sportivi, sale cinema, terrazze panoramiche, un asilo nido e soprattutto uno sky bar con osservatorio astronomico sviluppato in collaborazione con l’Educational and Interactive Science Museum. La torre avrà una facciata organica ispirata alle forme coralline, con terrazze sfalsate che annullano i confini tra interno ed esterno, moltiplicando i punti di vista verso il Mediterraneo. Alla base, giardini, percorsi verdi e piscine distribuite su più livelli creeranno continuità tra architettura e paesaggio.

Per realizzare questo colosso residenziale è previsto un investimento di circa 140 milioni di euro. La consegna è fissata per la fine del 2028, ma il mercato ha già risposto con entusiasmo: oltre il 25% degli appartamenti risulta prenotato, con prezzi che partono da 530.000 euro e raggiungono i 3,4 milioni per le soluzioni più prestigiose. Benidorm, città simbolo della sperimentazione verticale, conferma così la propria vocazione di laboratorio architettonico del Mediterraneo, capace di fondere densità urbana, qualità abitativa e spettacolarità paesaggistica.